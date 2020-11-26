İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı rakamlara ilişkin açıklama: Şeffaflıkla ilgili önemli bir adım atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı ve bir önceki güne göre vaka sayısında dikkati çeken bir artış gözlemlenen yeni rakamlarını, "Şeffaflıkla ilgili önemli bir adım atıldı" diye değerlendirdi.

Sözlerine, "Başından beri istediğimiz; verilerin şeffaflıkla paylaşılması" diye devam eden İmamoğlu, "İstanbul başta olmak üzere, zor durumda. Hastanelerdeki durum, insanların yakın çevresindeki hastalıkla ilgili süreç ortada. Verilere biz de hakimiz. Böylesi bir ortamda, sürecin şeffaf bir biçimde paylaşılması, tolumun daha iyi tedbir alması, daha sıkı tedbir alması konusunda adım atmalarına fırsat tanıyacak" sözlerini kaydetti.

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İBB Başkanı İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bulaşıcı hastalıktan kaynaklanan vefat sayıları üzerinden kendisine yönelttiği eleştirileri soran gazetecilere, “Bir belediye başkanı, ölüm sayısını açıklamaktan nasıl mutlu olsun? Böyle bir şey mümkün mü? Biz, pandemiyi, şeffaf bir süreç yönetimiyle yenebiliriz. Pandemi sürecinden ancak böyle galip çıkabiliriz" dedi.

İmamoğlu, "Dün; Rusya’da, Almanya’da ölüm sayılarının çok yüksek sayıda olduğu açılandı. Ne oldu yani; Almanya’nın ışıltısı mı kayboldu? Ya da Rusya çöktü mü yani? Toplumla bunların paylaşılması, toplumun da süreci ciddiye almasına ve ilgililerin de bu konuyla ilgili çok daha sıkı tedbirler açıklamasına vesile olacaktır” diye konuştu.

Yeni Taksi uygulamalarıyla ilgili kararların alınacağı UKOME toplantısında öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Sağlık Bakanı’nın, sizin açıkladığınız verilerle ilgili açıklamaları oldu. ‘Bizim açıkladığımız rakamlar doğru, herkes kendi icraatına odaklanmalı’ dedi. Enfeksiyona bağlı her hastalığın ‘bulaşıcı hastalık’ koduyla girildiğini, Kovid’in ayrı olarak yazıldığını söyleyip, size yönelik bazı eleştirileri oldu sizin açıkladığınız rakamlarla ilgili. Bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bir belediye başkanı, ölüm sayısını açıklamaktan nasıl mutlu olsun?"

“Dün akşam, şeffaflıkla ilgili önemli bir adım atılmıştır. Başından beri istediğimiz; verilerin şeffaflıkla paylaşılması. Şu an, İstanbul başta olmak üzere, zor durumda. Hastanelerdeki durum, insanların yakın çevresindeki hastalıkla ilgili süreç ortada. Verilere biz de hakimiz. Böylesi bir ortamda, sürecin şeffaf bir biçimde paylaşılması, tolumun daha iyi tedbir alması, daha sıkı tedbir alması konusunda adım atmalarına fırsat tanıyacak, insanlar tedirgin olacak. Şu tarafına üzülüyorum: Bir belediye başkanı, ölüm sayısını açıklamaktan nasıl mutlu olsun? Böyle bir şey mümkün mü? Biz, bu durumu açıklamaktan imtina ediyoruz; üzgünüz. Ama bundan sonra şeffaflıkla bu süreç yönetilsin. Çünkü gerçekten biz pandemiyi, şeffaf bir süreç yönetimiyle yenebiliriz. Pandemi sürecinden ancak böyle galip çıkabiliriz. Dün; Rusya’da, Almanya’da ölüm sayılarının çok yüksek sayıda olduğu açılandı. Ne oldu yani; Almanya’nın ışıltısı mı kayboldu? Ya da Rusya çöktü mü yani? Toplumla bunların paylaşılması, toplumun da süreci ciddiye almasına ve ilgililerin de bu konuyla ilgili çok daha sıkı tedbirler açıklamasına vesile olacaktır.”

“Geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık yok ki, bir tek Covid var"

“Gelelim hala ölüm sayısı ile ilgili açıklama çabasına. Üzülerek takip ediyorum. İstanbul’da, geçen senenin Kasım ayı ile bu sene arasında, son 10 günde 2 katından fazla ölüm sayısına ulaştık. Geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık yok ki; bir tek Kovid var. Yani, geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık varsa, açıklasınlar. İki katını aşan vefat sayısı var; hala böyle bir çaba gösteriyorlarsa üzülüyorum. Yapmasınlar. Süreci şeffaf yürütsünler. Geçmişe dair verileri de açıklayacağını söyledi Sayın Bakan. Bekliyoruz, onu gördüklerinde durumun daha vahim olduğunu aslında daha iyi anlayacağız. Bu bağlamda süreci, bütün toplumun hissedeceği bir şekilde açıklayarak ve açıklıkla yönettiklerinde galip geleceğimize ve bu virüsü hep beraber yeneceğimize inanıyorum. Kapanma ve bunun gibi talepleri, bilimin bana işaret ettiği biçimiyle açıklıyorum, açıklamaya da devam edeceğim. Ben, sağlık çalışanlarımıza güveniyorum. Allah, onlardan razı olsun ve bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Umarım bir an önce bu süreci, Covid’i mağlup ederiz ve normal günlere hep beraber kavuşuruz.”