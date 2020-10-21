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İmamoğlu'ndan, "Onay vermiyoruz" diyen Taksiciler Esnaf Odası'na: Herkes yetkisini bilecek

21 Ekim 2020 14:21

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksiciler Esnaf Odası'nın İBB'nin yeni taksi projesi hakkındaki "Onay vermemiz mümkün değil" sözlerine ilişkin, “Bir kere, kendi yetkilerini aşan bir açıklama olmuş. İstanbul’da hangi sivil toplumda, odada görev yapıyorsa, herkesin başımızın üstünde yeri var. Herkesle, her zaman görüşürüz. Ama herkes yetkisini bilecek” açıklamasını yaptı.

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