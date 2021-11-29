İmamoğlu'ndan motokuryeler için çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan lodosla birlikte motokuryelerin hayatlarını riske atarak çalışmak durumunda kalmasına ilişkin olarak, "Lodos fırtınası ve yarattığı riskler bitene kadar lütfen siparişleri askıya alalım." dedi.
Twitter'dan paylaşım yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Motokurye hizmeti veren emekçilerimiz için lodos fırtınası can tehlikesi yaratıyor. Bu hizmeti veren şirketlerimizin, kurye iptal kararını doğru buluyorum. Lodos fırtınası ve yarattığı riskler bitene kadar lütfen siparişleri askıya alalım."