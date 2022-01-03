İmamoğlu'ndan Mersin'de metro temeli atan Vahap Seçer'e tebrik: Bu projeler iktidara yürüyüşümüzün kilometre taşlarıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce CHP’nin miting yapılmasına izin verilmeyen Cumhuriyet Meydanı’nda metro temel atma törenine katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i tebrik ederek, "Bu projeler iktidara yürüyüşümüzün kilometre taşlarıdır. " dedi.

İmamoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Genel Başkanım Sayın @kilicdarogluk ve Sayın @meral_aksener Millet İttifakı belediyelerimiz zor günlerde hem sosyal projeleri hem de metro gibi temel yatırımları hayata geçiriyor. Bu projeler iktidara yürüyüşümüzün kilometre taşlarıdır. Tebrikler @SecerVahap"

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