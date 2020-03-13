İmamoğlu'ndan Koronavirüs çağrısı: Belli yaşın üstündekiler toplu taşıma vasıtalarını kullanmamaya çalışsın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox Tv'de yayımlanan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı. İmamoğlu soruları yanıtladı. "Belli bir yaş üstü hemşirelerimizin toplu taşıma vasıtalarını kullanmamalarını, çok acil bir durum yoksa seyahat etmemelerini istiyorum" diyerek çağrıda bulunan İmamoğlu, her zaman yaptıkları dezenfekte işlemlerine ek olarak sahata 30 aracın çıkarıldığını ve bu sayının artırılacağını duyurdu.

Kayak tatili açıklamadı: Vicdanen rahatsız değilim

Erzurum tatiliyle ilgili tartışmalara da yanıt veren İmamoğlu, “Ben göstermek niyetinde değildim, öyle bir linç başladı ki, mecburen ailemle buradayım demek zorunda kaldım. Ben orada eğlenmedim, konsere gitmedim. Çocuklarımla bir arada olmak zorundayım, ben çocuklarımla üç boyunca dertleştim. Ben vicdanen rahatsız değilim” diye konuştu.

İmamoğlu, ulaşım fiyatlarına yapılan zamma ilişkin olarak bir kez daha konuştu. İmamoğlu, "Bu sene itibariyle sübvansiyon rakamımız 3.7 katrilyon. Neredeyse bizim gelir bütçemizin yüzde 20'sini ulaşımı sübvansiye etmek durumunda kalıyoruz. Son 3 yılda zam yapılmamış, bize kaldı" sözlerini kaydetti.

"Tutuklanan gazeteciler bağımsızlığına hızlıca kavuşmalı"

İmamoğlu, tutuklu gazetecilerin bir an önce bağımsızlığına kavuşması gerektiğini belirterek, “Tutuklanan bu arkadaşlar gazeteciler yapıyor. Biz onlara bu özgürlüğü tanımazsak, bizim itibarsızlığımızla sonuçlanacak. Gazeteciler bağımsızlığına hızlıca kavuşmalı” ifadelerini kullandı

İmamoğlu'nun Koronavirüs açıklamalarından öne çkanlar şöyle:

"Dünkü çağrımı yinelemek istiyorum. Bebekleri de önemsiyorum. Belli bir yaş üstü hemşirelerimizin toplu taşıma vasıtalarını kullanmamalarını, çok acil bir durum yoksa seyahat etmemelerini istiyorum. "

"Bu tatil küçük kızımda bir sevinç nidasına döndü ama bu şekilde bir tatil değil. Okulların kendi müfredatlarına dair bir bilgilendirme olacak. Akşam sözleştik, hem oğlumla hem kızımla dersleri konusunda sözleştik."

"Biz şu tarafını ifade edelim, sahaya 30 araç çıkardık sayıyı 40'a çıkaracağız. Biz bütün İETT araçlarını normalde dezenfekte diyoruz ama bunu yoğunlaştırdık. Gün içinde mola veren araçlarımıza da dezenfekte işlemi yapıyoruz. Tüm İETT otobüsleri, otobüs A.Ş.'lere ait otobüsleri, metroları. Şoförlere eğitim vermeyi, bu düzenlemeyi de kendileri yönetmesi lazım. Camileri geziyoruz. Biz tarihi camilerden sorumluyuz. İlçe belediyeleri de bu anlamda hassas davranıyorlar. 39 ilçe belediyesini davet ettik, nasıl dezenfektan yapıyoruz hangi ürünleri kullanıyoruz kendi deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Okullar çok özel yerler. Belli yaştaki çocukları zemini, tuvaletleri dezenfekte edersiniz ama çocuklar çok sık temas ediyorlar, hareketliler o bakımdan bu ilk ve orta dereceli çocukların tatil edilişini doğru buluyorum. "