İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturmasını yazan müfettişe 'bölücülük' tepkisi: Hadi oradan sen kimsin ya

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan Kanal İstanbul soruşturmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, soruşturma yazısında müfettişin kendisi hakkında 'bölücülük' imasında bulunduğunu belirterek, "Hadi oradan sen kimsin ya" diye tepki gösterdi.

FOX TV'de Çalar Saat programına konuk olan İmamoğlu, "Makamının adında 'çevre ve şehircilik' geçen bir bakanın burada yapılacak kanalı Süveyş-Panama ile paralel tutmasını tanımlayacak laf bulamıyorum. Kaç defa kendisine davetimiz var. İlgi duyup davetimize icabet etmediler, temsilci yollamadılar. Çalıştayın kitabını yolladım makamlarına, hiç dönüp ‘Sayın İmamoğlu ne düşünüyorsunuz, anlat bize’ dediniz mi?" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, "Cuma günü bana soruşturma yazısı geldi, okurken dehşete düştüm. Meral Akşener’e çok teşekkür ediyorum, duyarlılığı için. Bu konuya devlet insanı hüviyetiyle ilgi göstermesi benim için çok kıymetli. Ben bu yazıyı aldıktan sonra Akşener’i ziyaretim oldu. Kısaca bahsettim, pazartesi günü sizin programınıza katılacağını bilmiyordum. İdari bütünlüğü bozucu eylemde bulunduğumu belirtiyor müfettiş. Daha ötesi tam bir sayfa ‘bölücü devlet otoritesi tanımaz’ benimle ilgili imada bulunuyor. Hadi oradan sen kimsin ya. Kanal İstanbul projesi bir seçim projesidir. Adı da o zaman çılgın proje, İstanbul’u zaten çıldırttınız" dedi.

İmamoğlu, yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını ifade etti.

Kanal İstanbul güzergâhındaki arazilerin yüzde 70'inin özel olduğunu ifade eden İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı arayıp, "Önce bir konuşalım diyeceğim" dedi.

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya: Bizim verilerimizle yarışmayı bıraksın

Pandemiye ilişkin de açıklamalarda bulunan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hasta sayısının 2 bini aştığını açıkladı. İmamoğlu, "İstanbul’daki veya Türkiye’deki kurumla alakalı çözümü nasıl bulacağız? Biliyorsunuz ben özellikle kendi kurumumuzda ilk defa hasta sayısı 2 bini aştı. İBB’deki hasta sayısı 2 bini aştı. 80 bin kişi çalışıyor, hasta sayısı 2 bini aştı. Mart-Nisan-Mayıs’ta 800’ü bulmuştuk en azla. Bu en üç katına gidiyor anlamına gelir" diye konuştu.

"Kapanma yapmak zorundayız"

"Israr ediyorum, kıymetli sağlık bakanımız, biliyoruz siz de çalışıyorsunuz. Kapanma yapmak zorundayız" diyerek Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunan İmamoğlu, "Herkes kendi karantinasını alsın. Güçlü devlet zor zamanlarda milletinin yanında olanlardır. Bizim insanımızın canı önemli. Önce insanımızı yaşatacağız. Yaslanıp arkama izleyemem. Ben sorumlu biriyim.

İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşamki açıklamalarını eleştirdi. "Ya ben Sayın bakanın şu sayın işine bu hararetle sarılmasına üzülüyorum. Bunu yapmasın" diyen İmamoğlu, "440 vefat diyorum. İstanbul tarihinin en yüksek vefatı. Geçen sene kasım ayında 205 ortalama günlük. İki katından daha fazla. Bizim verilerimizle yarışmayı bıraksın. Üç hafta kapanma yapsın, biz minnet duyacağız" dedi.

"Çatı arasına bağımsız bölüm hakkı verelim"

Kentsel dönüşümle de ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, İBB Meclisinden geçmeyen çatı düzenlemesini hatırlattı. "Bir çatı meselemiz var buna ret veriyorlar" diyen İmamoğlu, "Ben bu işi bilen bir insanım. Bakın şu görüntüyü İstanbul’un her yerinde görebilirsiniz. Hastaneden baktığım fotoğraf, bu kadar mı çirkin olur! Çatı arasında bir insanın hakkı varsa, bu çatı arasını alt daireye bağlamak zorunluluğu var. Çatı arasına bağımsız bölüm hakkı verelim diyorum" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, "Bizimle buluşmasını arzu ederim" diye çağrıda bulunan İmamoğlu, "Hemen kendilerini arayıp diyeceğim de 'ne zaman istedin de görüşemedik diye bir mesajınız var. Ki o öyle değil. Deprem konusunda hemen görüşmek istiyorum" diye" dedi.

"Rakibim İBB'nin araçlarıyla seçim kampanyası yaparken adı 'kamu kaymağı' mıydı?"

Soruşturma dosyasındaki 'kamu kaynağı' ifadelerine değinen İmamoğlu, yerel seçimlerde Binali Yıldırım'ın İBB'nin imkanlarını kullandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki mitinglerde devletin imkanlarından faydalandığını hatırlattı.

İmamoğlu, "Benim seçimimde rakibim İBB'nin araçlarıyla seçim kampanyası yaparken neredeydi kamu kaynağı, acaba onun adı 'kamu kaymağı' mıydı? Sayın Cumhurbaşkanı günde 5 miting yaptı İstanbul'da, bunlar olduğunda kamu kaynağı neredeydi?" dedi.

Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu, geçen yıl kasım ayında vefat sayısının ortalama 200’lerde olduğunu belirterek bu yıl 400’leri aşmış durumda olduğunu söyledi. “Dün itibariyle İstanbul’da ulaştığımız vefat sayısı 10 bin 681” diyen İmamoğlu, “Sadece İstanbul bu rakam. Ben de feryat ediyorum. Üç haftalık kapanma istiyorum” diye konuştu.

İmamoğlu şunları kaydetti:

“14 kasımdaki toplam vefat sayımız 410, günlük toplam. Aynı gün bulaşıcı hastalıktan vefat sayısı 164. 18 Kasım toplam vefat sayısı 424, bulaşıcı hastalık sayısı 167. Dün ben salondaydım, gece 11’de bitti, üzüntüden yüzüm düştü. 441’e ulaştı toplam vefat sayısı, bulaşıcı hastalıktan ölen toplam vefat sayısı 180. Sadece İstanbul’da. Son üç gün İstanbul tarihinde ilk defa 400’lü sayılar geliyor. Geçen yıl kasım ayında ortalama vefat sayısı 200. İki katını aşmış. Ben burada hayret etmeyeceğim de bu şeffaf olunmamasına! Dün itibariyle İstanbul’da ulaştığımız vefat sayısı 10 bin 681. Sadece İstanbul. Ben de feryat ediyorum. Üç haftalık kapanma istiyorum.”