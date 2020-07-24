İmamoğlu, Ayasofya'ya gitmek isteyenlerin kadın makiniste saldırı görüntülerini paylaştı: Düşündürücü ve üzücüdür

İstanbul Valiliği'nin kararıyla metro seferlerinin durdurulmasının ardından kadın makinist, Ayasofya'ya gitmek isteyenlerin saldırısına uğradı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olayı kınadığını belirtirken, "Konuyla ilgili hemen inceleme başlattım" dedi.

Ayasofya'daki ilk cuma namazı için yüzlerce kişi alana girmek istedi. Caminin içi ve etrafında belirlenen namaz kılma alanları dolunca bölgeye girişler durduruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu" ifadelerini kullandı.

Valilik kararıyla metro seferlerinin durdurulmasının ardından kadın makinist, Ayasofya'ya gitmek isteyenlerin saldırısına uğradı.

"Konuyla ilgili hemen inceleme başlattım"

İstanbul Valisi Yerlikaya, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı kınadığını belirtirken, inceleme başlatıldığını duyurdu. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Makinist Gizem kardeşimizi eşimle birlikte telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu olayı kınıyorum. Konuyla ilgili hemen inceleme başlattım."

"Düşündürücü ve üzücüdür"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin Twitter üzerinden paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki yoğunluğun izdihama dönüşmemesi için Valilikçe alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız."