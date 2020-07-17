İmamoğlu'ndan 'Huysuz Virjin' paylaşımı: Son dönemde uygulanan ekran ambargosu onu üzmüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun vefatı üzerine taziye mesajı yayımlarken, "Ülkemizin güzel ve müstesna bir rengiydi. Son yıllarda uygulanan ekran ambargosu da onu çok üzmüştü" dedi.

İmamoğlu, Dursunoğlu'nun vefatı üzerine Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Dursunoğlu'nun son yıllarda kendisine uygulanan medya ambargosuna 'çok üzüldüğünü' söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) ülkemizin güzel ve müstesna bir rengiydi. Son yıllarda uygulanan ekran ambargosu da onu çok üzmüştü. Her zaman hatıramızda olacak. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

"40 senedir kabul edilmiş işimi engellemeye ne hakkınız var?"

Dursunoğlu'nun televizyon programı, 2007 yılında RTÜK tarafından yasaklanmıştı. Dursunoğlu, RTÜK'ün 'Huysuz Virgin' yasağı sonrası verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Başkalarının, bu yaştan sonra beni şekillendirme isteğine tahammülüm yok. Türbanlı diye ödülünü alamayan bir genç kız var. Orada insan haklarını öne çıkararak 'Bunu yapmaya ne hakkınız var' diyorlar. Peki Türkiye tarafından 40 senedir kabul edilmiş işimi engellemeye ne hakkınız var?"

Dursunoğlu, Hürriyet'e verdiği röportajda da 'Hükümeti mi eleştiriyorsunuz?' sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Evet, onların görüşlerini eleştiriyorum. Öbür tarafta, türbanlı diye ödülünü alamayan bir genç kız var. Ben o olaya üzüldüm. Orada insan haklarını öne çıkararak, "Bunu yapmaya ne hakkınız var" diyorlar. Benim, bütün Türkiye tarafından 40 senedir kabul edilmiş işimi engellemeye ne hakkınız var? Burada insan hakları aklınıza gelmiyor mu?"

Seyfi Dursunoğlu kimdir?

Seyfi Dursunoğlu, bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, şarkıcı ve sunucudur. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi.

1932 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Seyfi Dursunoğlu'nun çocukluğu 5-6 yaşına kadar Trabzon’da, sonra da İstanbul’da geçti. Daha sonra babasının isteğiyle Heybeliada Askeri Deniz Lisesi'nde yatılı olarak okumaya başladı.

Ancak bir süre sonra bu okuldan ayrıldı ve Boğaziçi Lisesi'nden mezun oldu. İngiliz Filoloji’sinde başladığı üniversite öğrenimini maddi sıkıntılar nedeniyle yarım bıraktı. Askerliğini Tuzla ve Hadımköy’de yedek subay olarak tamamladıktan sonra SSK’da memur olur ve tam on sekiz yıl burada memur olarak çalıştı.

1970 yılında Huysuz Virjin’in doğumuyla memuriyet yaşamını bitiren Seyfi Dursunoğlu böylece gösteri dünyasına ve sanat yaşamına ilk adımını attı. Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı; ama ünü ağızdan ağıza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklifler aldı. Her yıl İzmir Fuarı’nda sahneyi Türkiye’nin en büyük solistleriyle paylaştı.

2012'de Show TV'de yayınlanan 'Huysuz'la Dans Eder misin?' programını sundu. Aynı yıl Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıktı ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dile getirmişti.