İmamoğlu'ndan hükûmete çağrı: 800 bin İstanbullu dün toplu ulaşımı kullandı, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlem

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da halen 800 bin kişinin toplu taşıma kullandığının altını çizerek İstanbul'da sokağa çıkma yasağının uygulanması için yine çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından İBB verilerini paylaşan İmamoğlu, "Pazar ile Pazartesi arasında toplu ulaşımda 3 kat artış var. Yaklaşık 750-800 bin İstanbullu dün toplu taşıma kullandı. Salgının bu denli hızla yayıldığı bir dönemde sokağa çıkmak ciddi risk. Hükûmete bir kez daha çağrıda bulunuyorum; İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir." ifadesini kullandı.