İmamoğlu’ndan Gezi paylaşımı: İstanbul'da yaşayan herkes adına doğasını savunanlara selam olsun

Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 10 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala da tahliye edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi davasında çıkan kararlara ilişkin, "İstanbul'da yaşayan herkes adına doğasını savunan herkese selam olsun" paylaşımında bulundu.

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İmamoğlu paylaşımında, "Gezi Parkı ile ilgili davada herkese beraat çıkması çok sevindirici ve yargıya olan güvenin tazelendiği bir karar oldu. İstanbul'da yaşayan herkes adına bu şehrin tarihini, kültürünü, yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun." ifadesini kullandı.