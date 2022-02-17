İmamoğlu'ndan Erdoğan'a gönderme: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'li belediyelere en az KDV indirimi oranında su tarifelerine indirim yapma talimatı verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın çağrısına gönderme yaparak, "Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin" paylaşımını yaptı.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Önemli bir bilgilendirme! Suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda %100’den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan AKP'li belediyelere talimat: Suya en az yüzde 7 indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalısınız