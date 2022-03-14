İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ’14 Mart’ göndermesi: Hiçbir yere gitmeyecekler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunarak “Hiçbir yere gitmeyecekler” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktorları hedef alarak “Varsın giderlerse gitsinler” diyerek yaptığı konuşmaya göndermede bulunan İmamoğlu, “Hiçbir yere gitmeyecekler” başlığı atarak şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir yere gitmeyecekler. Bu ülkede, iyi koşullarda ve mutlu şekilde çalışacaklar. Her koşulda bizler için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı kutlu olsun"

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan yaptığı açıklamada, “Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. En çok maliyeti yüksek olan da hangi birimdir? Sağlıktır. Ama şimdi ‘efendim işte az para veriyormuş'. Sordum, en az alan ne alıyordur? 8 bin, 9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. E buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlar, gitsinler” demişti.