İmamoğlu'ndan 'duvar peyzajı' açıklaması: Bir şehrin bu tarz şeylere ihtiyacı yok, yapılan yanlışların hepsini dönüştüreceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , yol kenarındaki duvar peyzajı yerine geometrik soyutlama çalışması yapılmasıyla ilgili, "Bir şehrin bu tarz şeylere ihtiyacı yok. Eleştirilerin hepsi kulaktan dolma bilgiler. Şimdiye kadar peyzaj konusunda yapılan yanlışların hepsini dönüştüreceğiz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe mahallesinde yer alan KİPTAŞ şantiyesi önünde başlayarak kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe'de incelemelerde bulundu. İmamoğlu, gezdiği alanlardaki çalışmaların mevcut ve gidişatı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İBB Başkanı, son günlerde hükümetin tepkisini çeken yol kenarındaki duvar peyzaj çalışmalarının kaldırılarak yerine geometrik soyutama çalışmalarının yapılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Birkaç açıdan bakmak lazım olaya. Zamanında böyle bir tercih yapılmış. Şu an birçok yerde kasnağın ömrü bitmiş. Burada yapılan sponsor destekli bir sanatsal deneme var. Muhtelif yerlerde farklı düşüncelerimiz de var. Kalıcı bir takım sanatsal öğeler yapacağız. Bazı noktalarda da çok az olmakla beraber bitki düşündüğünüz yerler de var. Bir şehrin bu tarz şeylere ihtiyacı yok. Eleştirilerin hepsi kulaktan dolma bilgiler. Şimdiye kadar peyzaj konusunda yapılan yanlışların hepsini dönüştüreceğiz."

TIKLAYIN - İBB Yeşil Alanlar Daire Başkanı Seçkin: Yeşil duvarların İstanbul’a yıllık maliyeti 12 milyon