İmamoğlu'ndan ÇED kararına tepki: Hukuki haklarımızı kullanacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kanal İstanbul için ÇED raporunu onaylamasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Hukuki haklarımızı kullanacağız. İstanbul’a yapılan bu ihanetin geri dönüşü yok" dedi.

TIKLAYIN - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul için ÇED raporunu onayladı

Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Aralık'ta açıklanmasının ardından 10 gün boyunca askıda kaldı. Vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’nde projeye itiraz için uzun süre kuyrukta bekleyerek dilekçe vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.

İmamoğlu, bir gazetecinin İBB Meclisi’nde ‘cemevlerinin ibadethane sayılmasına ilişkin teklifin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesi’ hakkındaki sorusuna da Diyanet’in TOKİ evleriyle ilgili faiz kararıyla cevap verdi. İmamoğlu cemevleriyle ilgili teklifin reddedilmesine çok üzüldüğünü ve bu konuda mücadele vermeye devam edeceğini belirterek, “Diyorlar ki ‘Bir yerin ibadethane olup olmayacağınailahiyatçılar karar verir.’ Hangi ilahiyatçılar, faiz kararını veren ilahiyatçılar mı?” dedi. İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. İstanbul’a yapılan bu ihanetin geri dönüşü yok. ÇED raporuyla ilgili on binlerce insanımız başvuruda bulundu. Bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul kararını verdi. Bizim için şaşırtıcı bir karar değil.

Süreci takip etmeye devam edeceğim. Bugün askıda kalan 1:100.000 imar planına itiraz edeceğiz. Bakanlık tarafından düzensiz hiçbir bilgilendirme yapılmaksızın, düşünceler alınmaksızın bir karar verilmiştir.

Kanal İstanbul için, 100.000 plan değişikliği sürecinde her şeyi aceleye getirme süreciyle askıya çıkarılmıştır. Ben bugün bu plana itirazımı vereceğim. Süreci bununla da bitmiyor.

İstanbul halkına çağrı

ÇED raporuna kişilerin hukuku çerçevesinde, mahkeme açma hakkını kullanacağım. Bu ayın sonuna kadar bütün İstanbulluların bu plana itiraz haklarını kullanma konusunda özveri hissediyorum.

Askı süreci bittikten sonra bununda mahkeme süreci var.

Dolayısıyla hukuki yollar da İstanbulluların büyük desteğiyle İstanbul’un geleceği olan Kanal İstanbul ki bana göre en büyük ‘ihanet’ için tüm hukuki yolları kullanacağız"