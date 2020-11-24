İmamoğlu'ndan 'bulaşıcı hastalık ölümleri' nedeniyle kendisini hedef alan Bahçeli'ye yanıt

"Ben parti genel başkanlarına saygı duyarım. Onlarla polemiğe girmem. Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek ve doğru tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Dünyada da örnekleri var. Bazen bir ülkedeki doktorun feryadı sayesinde, o ülkedeki sistem şeffaflığa dayalı olunca başarılar elde ediliyor.

Benim derdim, sürecin şeffaflıkla yönetilmesidir. Vefat rakamlarını öğrenmek için genel başkanlar beni aramıştır. Ben de şeffaflıkla bilgi vermişimdir. Umuyorum ki Sayın Bahçeli de arar. Gerektiğinde ben de aramaktan imtina etmem, süreci paylaşırım"

Bahçeli: Açıklamalarına itibar edilecek hiçbir yanı yok

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında İBB Başkanı İmamoğlu'nun bulaşıcı hastalıktan ölen kişi sayılarını açıklamasına tepki gösterirken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özellikle vaka ve vefat sayılarında kuşku uyandıracak, korku yaratacak ipe sapa gelmez görüş paylaşanların bize göre samimiyetleri tartışmalı, niyetleri ise kötüdür İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bulaşıcı hastalık kaynaklı vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığı’nı tekzip eden laçka ve layüsel açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Böylesi bir dönemde bile siyasi çıkar peşinde koşmak, devlet ile vatandaş arasında güvensizlik oluşturmaya çalışmak gafilce bir yaklaşımdır."