İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: Gerektiğinde aramaktan imtina etmem

İstanbul’da her gün ‘bulaşıcı hastalık’ dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı rakamlarına ilişkin eleştirilerinden dolayı kendisini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, polemiğe girmek istemediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Ben parti genel başkanlarına saygı duyarım. Onlarla polemiğe girmem. Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek ve doğru tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Dünyada da örnekleri var. Bazen bir ülkedeki doktorun feryadı sayesinde, o ülkedeki sistem şeffaflığa dayalı olunca başarılar elde ediliyor.

Benim derdim, sürecin şeffaflıkla yönetilmesidir. Vefat rakamlarını öğrenmek için genel başkanlar beni aramıştır. Ben de şeffaflıkla bilgi vermişimdir. Umuyorum ki Sayın Bahçeli de arar. Gerektiğinde ben de aramaktan imtina etmem, süreci paylaşırım.”

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