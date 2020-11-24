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Politika

CHP'den, İmamoğlu'nu hedef alan Bahçeli'ye: Saray'ın sözcüsü, yoksulluk içinde canıyla boğuşan halkımız için söyleyecek tek sözünüz yok mu?

24 Kasım 2020 16:40

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterirken, "Saray'ın sözcüsü yine meydana çıkmış! Yoksulluk içinde canıyla boğuşan halkımız için söyleyecek tek sözünüz yok mu?" dedi.

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