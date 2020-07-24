İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması: Protokol gerektirmez, başka zaman da gideriz; polemik konusu yaratılmak isteniyor

CHP 37. Olağan Kurultayı için Ankara’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ayasofya Camii için davet gelip gelmediği sorusuna “Bir protokol gerektirmez; başka zaman da gideriz. Geçmişte Ayasofya Camii’ne ben gittim. Bunu, bir başkasının bilmesine gerek de yok. Yarın yine gideriz” yanıtı verdi.

İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret etti.

Daha sonra tarihi Hacı Bayram-ı Veli Camii’ne giden İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ile birlikte cuma namazı kıldı.

İmamoğlu, gazetecilerin ‘Ayasofya için davetiye gelip gelmediğine’ ilişkin sorularına şöyle yanıt verdi:

“Ayasofya konusuyla ilgili, salıdan beri, ‘Davetiye geldi, gelmedi’ diye soruluyor. Böyle bir husus, bizim gündemimizde açıkçası çok konuşulsun istemiyorum. Polemik konusu yaratılmak isteniyor. Dün öğlen üstü davetiye özel kaleme ulaştı kargoyla. Keşke telefonla da arasalardı. Ankara’dayız; kurultaydayız. Bu süreç, bir polemik konusu haline getirilmek istense de biz, o tarafında değiliz.

Bakın güzel şeyler de olabiliyor; ben, hafta başı Ankara’daydım. İçişleri Bakanımız Sayın Soylu’yla beraber Adalar’ın sorununu bir arada çözdük. Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla katıldı; çözüme katkı sundu. Biz, iş üretmek, çözüm üretmekten yanayız.

Kurultaydan dolayı da Ankara’dayım. Ne kadar güzel; Hacı Bayram Veli’ye gideceğiz, cumamızı orada kılacağız. Hacı Bayram Veli, aslında İstanbul’la da bağlantısı olan bir kıymetimiz. 2. Murat'a, Fatih Sultan Mehmet’in babasına, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedeceğini müjdelediği söylenir.

Yine Mustafa Kemal Atatürk’ün, TBMM’yi kurmadan önce gidip, dua ettiği ve namaz kıldığı bir yerdir Hacı Bayram Veli. İnanca, ibadethanelere bu maneviyatla bakmak lazım. Ben, böyle bakıyorum. Bir protokol gerektirmez; başka zaman da gideriz. Geçmişte Ayasofya Camii’ne ben gittim. Bunu, bir başkasının bilmesine gerek de yok. Yarın yine gideriz.”

İmamoğlu, “İstanbul’un selatin camileri, onlarca camisi, bizim gözetimimizde, bizim hizmetimizle halkımızla buluşuyor. En gözbebeğimiz gibi bakıyoruz o kıymetli ata camilerimize, Osmanlı döneminde yapılan kıymetli eserlere. Bu yönü, işin maneviyatı, samimiyet gerektirir ve bu samimiyet, daha doğru bir mesaj ulaştırır topluma. Bu bakımdan biz, Cuma’mızı Hacı Bayram Veli’de kılacağız. Anadolu’nun her yerinde böyle kıymetlerimiz var. Allah, kabul eder inşallah. Ayasofya Camii’yle ilgili de ‘Hayırlısı olsun’ diyelim” dedi. (ANKA)