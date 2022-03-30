‘İmamoğlu’na suikast’ soruşturmasında takipsizlik kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay cinayeti hükümlülerinden Osman Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast planlandığı ihbarıyla ilgili olarak “icrai hareket kapsamında veyahut teşebbüs aşamasında kalabilecek nitelikte cezalandırılmayı gerektirir bir eyleme rastlanılmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay cinayeti hükümlülerinden Osman Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast planlandığı ihbarıyla ilgili olarak “icrai hareket kapsamında veyahut teşebbüs aşamasında kalabilecek nitelikte cezalandırılmayı gerektirir bir eyleme rastlanılmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Danıştay cinayeti hükümlüsü Osman Yıldırım, cezaevinden bir mektupla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir suikast ihbarında bulunmuştu. İmamoğlu’nun avukatlarından Kemal Polat da söz konusu ihbar mektubuyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattığı öğrenildi. Başsavcılığın, sulh ceza hakimliğine itiraz yolu açık olarak verdiği takipsizlik kararı şöyle:

"Müşteki vekilinin şikayetine binaen atılı olan suçlara ilişkin olarak başlatılan soruşturma kapsamında; Müşteki vekilinin şikayetinde Esin Osman Yıldırım isimli şahsın göndermiş olduğu mektupta müştekiyi kastederek ‘pimi çekilmiş bir el bombası atılarak’ suikast yapılacağını belirttiği bu nedenle müştekinin can güvenliğinin olmadığını beyan ederek şikayetçi olduğu olaya ilişkin olarak, Müşteki vekilinin şikayeti incelendiğinde atılı olan suçların oluşabilmesi için suçun icrai hareketlerine başlanılmış olması veyahut teşebbüs aşamasında kalması gerekeceği somut olayda ise icrai hareket kapsamında veyahut teşebbüs aşamasında kalabilecek nitelikte cezalandırılmayı gerektirir bir eyleme rastlanılmadığından atılı olan suçların yasal unsurlarının oluşmadığı tüm soruşturma evrağı kapsamından anlaşılmakla; Şüphelinin üzerine atılı olan suçlardan yukarıda belirtilen gerekçelerle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi."

"Asla peşini bırakmayacağız"

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat savcılığın takipsizlik kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Polat’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Savcılık, bildirdiğimiz suikast ihbarına; müvekkilimizin henüz saldırıya uğramadığı gerekçesiyle bir gün içerisinde takipsizlik kararı verdi. Bu keyfi ve akıl almaz kararın peşini asla bırakmayacağımızı, bu kararı kaldırtmakta da kararlı olduğumuzu açıkça ifade ediyorum.

İcrai hareketin mevcut olup olmadığı kanaatine ancak yapılacak etkin bir soruşturma sonucunda varılabilir. Müracaat savcısı şikayetimizle aynı gün tedbir alınması için valiliğe yazı yazarken, atanan dosya savcısı ertesi gün takipsizlik kararı veriyor.

“Valiliğin 6 gündür süren sessiz tavrı”

Valiliğin suikast ihbarına karşı 6 gündür süren sessiz tavrı, hükümet yetkilileri için de aynı olur muydu, kamuoyu vicdanı takdir etsin. Tek istediğimiz; hükümet yetkililerine büyük bir coşkuyla sağlanan kanuni korumanın, siyasi görüşüne bakılmadan herkese sağlanmasıdır.

Bu karara itirazımızı hemen veriyoruz ancak bu keyfi kararı verenlerle ilgili gerekli şikâyetleri de yapacağız. Hukuki mekanizmaları bu şekilde çalıştıracağız, alışılması istenen bu keyfiliğe gönüllülükle dahil olan kişilerin hukuk önünde nasıl hesap verdiğini göreceğiz." (AA)

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