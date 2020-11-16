"İmamoğlu'na bölücülük suçlaması yapılıyor" diyen Akşener'den Soylu'ya: Belgeler ortada, çevresine dikkat etsin

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın, Kanal İstanbul açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bölücülük suçlaması yapılmadığına ilişkin açıklaması hakkında konuştu. Akşener, "Bendeki belge ve bilgiler benim söylediğim gibi, 27 yıldır aktif politika yapan Meral Akşener’in hiçbir zaman söylediği herhangi bir konu tekzibe uğramamıştır. Sayın Soylu'ya, kendisine eski dışişleri bakanı olarak çevresine dikkat etmesi gerektiğini söyleyeyim" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Genel Merkez'de ziyaret etti. Ziyaret sonrası iki genel başkan ortak açıklama yaptı.

"İmamoğlu, devletin projesine karşı çıktığı için bölücülük yapmakla suçlanıyor" diyen Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın "Bölücülük suçlaması bulunmuyor" açıklaması hakkında da konuştu.

"Bendeki bilgiler ve belgeler benim söylediğim gibi" diyen Akşener, "27 yıldır aktif politika yapan Meral Akşener’in hiçbir zaman söylediği herhangi bir konu tekzibe uğramamıştır. Burada ben Sayın Soylu’nun çok çevresine dikkat etmesi gerektiğini söyledim. Kendisine eski dışişleri bakanı olarak çevresine dikkat etmesi gerektiğini söyleyeyim” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Meral Akşener duyurdu: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' soruşturması

"36’ya düştük. Bütün bunların her birine elbette çok üzülüyorum"

Akşener, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevk edilen ve partiden ihraç edilen Ümit Özdağ hakkında da konuştu.

Akşener, Özdağ'ın ihracına ve İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifasına ilişkin olarak “36’ya düştük. Bütün bunların her birine elbette çok üzülüyorum. Herhangi bir milletvekili arkadaşımızı bir kenara bırakın sade bir üyemizin dahi istifa etmesi, partimizle yolunu ayırması son derece bizleri üzen bir durumdur. Benim bir özelliğim var bu irade beyanında bulunmuş hiçbir arkadaşımızı incitecek herhangi bir söz kelime sarfetmedim aynı noktada durmaya devam edeceğim. Sayın Özdağ konusu ise keşke böyle olmasaydı ama Sayın Özdağ beni, partimizi ve Başkanlık Divanımızın neredeyse yarısını itham eden iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeni ile MDK ihraç etme kararı vermiştir. Bizim MDK’nın özelliği şudur, bütün yazışmaları kalemleri ayrıdır hem Meclis’teki grubumuzdaki arkadaşlarımızın hem de kongrede seçilen MDK’mızın bir araya gelip aldığı bir karardır. Herkes için hayırlı olsun diyorum ama üzüldüğümü ifade etmek isterim” yorumunu yaptı.

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"Liyakat sisteminin zorunlu olduğu bir sistem tasarımın üzerinde de biz çalışıyoruz"

Akşener, iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarından bahsederek “İyileştirilmiş güçlendirilmişi parlamenter sistemin tasarımına yönelik vesayet sisteminin olmadığı, hükümetin o arada iktidar olmuş yürütmeyi götüren yapının ayağına pranga takılmadığı, kurumların itibarının olduğu, kapsayıcı kurumların yer aldığı, hesap verilebilir ve şeffaflığın, liyakat sisteminin zorunlu olduğu bir sistem tasarımın üzerinde de biz çalışıyoruz. Bu iki çalışmayı bir araya getireceğiz ve ortak noktaları ulaşılabilir noktalara bakacağız. Arkadaşlarımız ortak çalışacaklar, kendileriyle bu konuda mutabık kaldık. Kendilerine ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Davutoğlu: Vazifemiz değiştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi karşılığında neyi teklif ettiğimizdir

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da, "güçlendirilmiş parlamenter sistem" vurgusu yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Birlikte istişaremizi bu iade-i ziyaretin 1 Kasım’daki kongremizden sonra yapılması uygun olacağını düşünmüştük. Bu arada 9 Kasım’da güçlendirilmiş parlamenter sistem modelimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Siyaset hizmet için bir araçsa var olan yanlışları söylemek hepimizin ortak görevi, sorumluluğu, misyonu. O yanlışlar karşısında alternatifleri ortaya koymak, son iki hafta içerisinde yaşadığımız gelişmeler, bir bakanın istifası etmesi ve ondan sonraki gelişmeler ve ekonomimizin durumu konusu artık Sayın Cumhurbaşkanının kabul ettiği hem ekonomide hem hukukta hem demokraside problem olduğu gerçeği aynı zamanda cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iflası anlamına gelir. Sayın Genel Başkan bugün bir televizyon programında çok doğru vurguladı. Mesele kişi meselesi değil bir sistem meselesi ve bir zihniyet meselesidir. Biz ülkenin geleceğine hazırlanırken, gelecek nesillere onurla yaşayacakları bir ülke ve demokratik ortam vadederken vazifemiz değiştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi karşılığında neyi teklif ettiğimizdir. Bugün kendileriyle bunu paylaştık. Çok samimi ortamda paylaştık.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çarpık bir başkanlık sistemidir"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çarpık bir başkanlık sistemidir. Bu sisteme karşı çıkarken 1924 Anayasası ile gelen çoğunlukçu sisteme de, 1961 anayasası ile gelen vesayetçi sisteme de, 1982 Anayasası ile gelen melez sisteme de karşıyız. Tam şeffaf, net, açık bir parlamenter sistem öneriyoruz. Güçlendirilmiş derken de, parlamenter sistemdeki temel unsur olan temsil ve istikrar arasındaki ilişkiyi tekrar sağlam temele oturtacak, temsili sağlarken istikrarı bozmayacak mekanizmaları teklif ediyoruz istemimizde. Bu sistemde gerçek anlamda bir parlamenter sisteme geçişi Türkiye’nin geleceği açısından tek çözüm yolu olarak görüyoruz. Bunları tek tek partilerin savunması yetmez. Uygulanabilir somut çerçeveler ışığında biraraya gelerek bunları savunmak lazım. Ben bugün bu konudaki mutabakat zemininin çok güçlü olduğunu ve çok ortam yönlere sahip olduğumuzu görmekten büyük mutluluk duydum. Bundan sonra sık sık biraraya geleceğiz, Türkiye’de dağılan siyasetin alanını açacağız. Herkese kapılarını kapatanlara karşı kapıları herkese açık bir siyaset uygulamaya devam edeceğiz. Bu konuda da Sayın Genel Başkanla birlikte çalışmamızın Türk siyasetine özel bir katkı yapacağına inanıyorum.