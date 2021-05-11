İmamoğlu: Metro inşaatları için toplam 930 milyon euro finansman sağladık; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'yla 450 milyon euro için görüşüyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatyalı İş İnsanları Derneği'nin (MİAD) görüntülü platformda düzenlediği “Yerel Yönetim ve İş Dünyası” buluşmasına katıldı. İmamoğlu, bu görüşmede İstanbul'daki metro inşaatları, deniz ulaşımı ve söz konusu projelerin finansmanlarının sağlanması hakkında bilgiler verdi. İmamoğlu İstanbul'daki metro inşaatları için 550 milyon dolarlık eurobond ihracı yaptıklarını ve 930 milyon euroluk finansman bulduklarını dile getirdi. İBB Başkanı, İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Hattı için de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBDR) ilk etapta 450 milyon euro için görüştüklerini kaydetti.

Dünya gazetesinden Vahap Munyar'ın aktardığına göre İmamoğlu yapımı hâlen devam eden 10 farklı metro hattının toplam uzunluğunun 103.3 kilometre olduğunu belirtti. Söz konusu hatların durumlarını ise şöyle ifade etti:

"Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı’nı açtık. Eminönü-Alibeyköy Hattı’nın Cibali-Alibeyköy kısmını açtık. Rumeli Hisarüstü’nden Aşiyan’a inecek füniküler açılacak. Ataköy-İkitelli Hattı’nda yüzde 70’e ulaştık. 3 istasyonluk bölümünü bu yıl açacağız."

Ekrem İmamoğlu 5 yılda 100 kilometrelik metro hattının ise İstanbul'a kazandırılacağını ifade ederek "Geçmiş 25 yıllık dönemde yıllık ortalama 5 kilometre metro hattı yapılabilmiş. Biz 2019-2024 döneminde yıllık 20 kilometrenin biraz üzerine çıkıyoruz." dedi.

"550 Milyon dolarlık eurobond ihracı yaptık"

Söz konusu metro projelerinin finansmanı ile ilgili olarak İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"550 milyon dolarlık bir Eurobond ihracı yaptık. Bu çok itibarlı bir tahvil ihraç süreciydi. 4 hattımızı ayırıp bu talebi açmıştık. Bu imkan ile süreci hızlandırmış olduk. Yabancı bankalardan bu dönemde metrolara 372 milyon Euro’luk ayrı finansman sağladık. 50 milyon Euro civarında da özkaynak aktardık metrolara. Bizim dönemde metrolara 930 milyon Euro’luk finansman sağlamış olduk."

EBDR ile görüşüyoruz

Ekrem İmamoğlu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'yla (EBDR) da İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Hattı'nın finansmanı için görüştüklerini dile getirerek "Şu anda EBRD ile İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Hattı’nın finansmanı için görüşüyoruz. 25.5 kilometrelik bu hat, 3.5 milyon nüfusu ilgilendiriyor."

Söz konusu hattın 500 bin yolcuya hizmet etmesini öngördüklerini söyleyen İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu hattın toplam maliyeti 650-700 milyon Euro olarak hesaplanıyor. EBRD ile ilk etapta 450 milyon Euro civarında bir finansman için görüşüyoruz. EBRD, tamamının finansmanına sıcak bakıyor."

Yeni bir metro projesine de değinen İBB Başkanı İmamoğlu "Aslında bir de “Hızray” projesi hazırlığımız var. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Halkalı, Esenyurt, Beylikdüzü’ne kadar uzanan, 12 durağı olan, 85 kilometrelik bir hat olacak. Yolculuk 56-57 dakika sürecek." diyerek bu projenin de hayata geçmesi halinde günlük 1 milyona yakın yolcuya hizmet edeceğini öngördüklerini dile getirdi. Bu projenin pek çok saygın kuruluş tarafından destek gördüğünü söyleyen İmamoğlu "Bu projemiz dünyanın çok itibarlı kurumları, metro üretimi yapan yerli ve yabancı kuruluşları tarafından çok ilgi ve destek görüyor" dedi.

Metro hatlarının kalanı ile ilgili olarak ise şöyle devam etti:

"Dudullu-Bostancı hattını yüzde 55’in biraz üzerinde devralmıştık. Yüzde 73 seviyesine geldi. Şu anda çok aktif bir şekilde çalışıyor. Eminönü-Alibeyköy Hattı’nı yüzde 50’lerde devralmıştık. Yüzde 90’ını bitirdik. Kalan yüzde 10’u yapıyoruz. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı yine bizim için çok değerli. Mahmutbey-Mecidiyeköy bölümünü açtık. Kabataş ve Beşiktaş’tan geçen bölümde arkeolojik kazılar sürüyor. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı’nı neredeyse yüzde 0 diyeceğimiz bir düzeyde devralmıştık. Şu anda yüzde 30’u tamamlandı. Sancaktepe-Sultanbeyli’yi yüzde 3-5 seviyesinde devralmıştık, bu hat yüzde 25’lere ulaştı. Kaynarca-Pendik Hattı’na başladık, yüzde 6-7’lere geldik. Kirazlı-Halkalı Hattı’nın temelini nisan ayında attık. Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Hattı için finansmanı sağladık. Bu ay temel atacağız."

"İstanbul'un deniz ulaşımı yüzde 3'ten az"

Katıldığı online görüntülü platformda İstanbul'un deniz ulaşımının yüzde 3'ten az olduğuna da değinen İBB Başkanı "15-20 yıl önce ulaşımda deniz yolunu kullanma oranı İstanbul’un toplam ulaşım yolları arasında yüzde 11-12 paya sahipti. Biz göreve geldiğimizde bu oran yüzde 3’ün altına inmişti." dedi.

Deniz ulaşımının payını yeniden artırmak için çalıştıklarını belirten İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Deniz ulaşımının payını artırmak için önce insanların deniz ulaşımı noktalarına erişimini sağlamak gerekiyor. Bu da toplu taşımayı kıyılara eriştirmekle olabilir. Örneğin Dudullu-Bostancı Hattı’nın, Ataköy-İkitelli Hattı’nın böyle bir fonksiyonu olacak."

Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküleri’ne de değinen İBB Başkanı İmamoğlu "Aşiyan'a inecek füniküler de deniz hatlarına bağlantı noktaları arasına girecek" dedi.

Maslak-İstinye füniküleri geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MİAD’la buluşmasında yeni bir füniküler hazırlığını da anlattı:

"İTÜ Maslak-İstinye arasında planladığımız fünikülerin projesini bitirdik. Çok yakın zamanda ihalesine çıkacağız. Böylece Beykoz’un İstanbul’un raylı sistemleriyle daha hızlı şekilde bağlantısını da sağlamış olacağız."