İmamoğlu: Merhum Adnan Kahveci Boğaziçi'nde öğretim üyesiydi; hiçbir zaman akıl ve bilimden ayrılmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski bakanlardan Adnan Kahveci’nin vefatının 28. yılında gerçekleştirilen anma etkinliğine katıldı.Kahveci’nin çalışmalarıyla ülkemizin modernleşmesi ve çağın teknolojilerinin yakalanmasında örnek kavramları temsil ettiğini belirten İmamoğlu, "Merhum Kahveci de Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesiydi, hiçbir zaman akıl ve bilimden ayrılmadı. Çalışmalarıyla hem ülkemizin modernleşmesi hem de çağın teknolojilerinin yakalanmasında örnek kavramları temsil eden nitelikli bir devlet adamıydı." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Kartal’da idi. Cuma namazını Hürriyet Mahallesi Merkez Cami’nde kılan İmamoğlu, eski devlet Bakanı Adnan Kahveci’nin 28. ölüm yıldönümünde düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

"Kahveci kimseyi ayrıştırmadı, ötekileştirmedi"

Adnan Kahveci’nin hizmet ve davranışlarıyla halkın gönlünde haklı bir yer edindiğini söyleyen İmamoğlu, ülkesinin gelişimi için var gücüyle çalışan bir devlet insanının anıldığını belirtti. İmamoğlu, özetle şöyle konuştu:

“Güzel ülkemizin ekonomisine sanayisine istihdam kavramlarına çok çok kıymetli katkıları oldu. Bunları yaparken de hiç kimseyi ayrıştırmadı, ötekileştirmedi ve başkalaştırmadı. Tam aksine, yaşayan her vatandaşına eşit gözle bakmayı, başardı. Demokratikleşmeyi önemsemiş ve siyasi yaşamında da bunu ispat etmiş bir insan. Bu aziz millete her fırsatta eşit durması, her kesimden insanın kalbinde de daima var olmasına sebep oldu.

Ülkesinin çıkarlarında tek bir kuruşun dahi heba edilmemesi noktasında hem kararlı duruşu hem de örnek davranışlarıyla bir simge oldu. Bu yolda usanmadan da mücadele etti."

"Hiçbir zaman akıl ve bilimden ayrılmadı"

"Merhum Kahveci de Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesiydi, hiçbir zaman akıl ve bilimden ayrılmadı. Çalışmalarıyla hem ülkemizin modernleşmesi hem de çağın teknolojilerinin yakalanmasında örnek kavramları temsil eden nitelikli bir devlet adamıydı. Bu açıdan gerçekten kendisine ne kadar şükran duysak, minnet duysak azdır. Ondan bize, böylesine değerli bir miras kaldı. Demokrasiye bağlılığı, dürüstlüğü, ülkesine sadakati, çalışkanlığı, bilime ve teknolojiye verdiği değer ile hepimiz için çok kıymetli bir örnek oldu. Allah herkese, milletine onun gibi hizmet edebilmeyi nasip etsin. Onun gibi bu milletin takdirini, sevgisini, her kesimden insanın gönlüne girmeyi herkese nasip etsin.”

"Devlet adamlığı kavramının karşılığıdır"

"Etkinlikte söz alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kahveci’nin devlet adamlığı yönüne vurgu yaptı. Kahveci’nin yolundan gitmeye çalışan siyasetçilerin hâlâ var olduğunu vurgulayan Yüksel, “Siyaset üstü bakmanın, devlet adamlığının ne demek olduğunu gelecek nesiller de anlayacaktır. Adnan Kahveci, devlet adamlığı kavramın karşılığıdır” dedi.