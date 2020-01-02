İmamoğlu: Kimse Cumhurbaşkanı istiyor diye Kanal İstanbul'u kabul etmesin; bu proje Fatih'in bize emanet ettiği tarihe ihanettir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İsteseniz de istemeseniz de yapacağız" dediği Kanal İstanbul Projesi için bir kez daha tepki gösterdi. İmamoğlu, "Kimse de sayın Cumhurbaşkanı istiyor diye kabul etmesin. Akıl ve bilim kabul ediyorsa etsin. Bu proje, 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in fethedip bize emanet ettiği tarihe ihanettir" dedi.

Sözcü'nün haberine göre İmamoğlu, “Arap şirketleri arazi aldıysa aldı. Eker biçerler artık. Çünkü olmayacak o proje. Yapılmayacak” dedi. İmamoğlu, “İsteseniz de istemeseniz de yapacağız” söylemini sert eleştirerek şöyle konuştu:

“Kuralına göre yapsan, mevzuyu tüm aşamalarını geçirerek yapsan diyeceğim ki ‘her şey kuralına uygundu biz laf dinlemiyoruz'. Ortada kural yok ki, plana işlenmemiş. Bir kamulaştırma kararı yok. Mesela Arnavutköy ve Başakşehir sınırlarında kanalın geçeceği yerler var. Hâlâ kanalın geçeceği yerlerde imar veriyor, inşaat ruhsatı veriyor, plan geçiriyor. Bu kadar karmaşık bir süreç. İçinde akıl ve bilim yok. Biz teknik verilerimizi açıklıyoruz. Her açıkladığımız veriye sonunda cümle değiştirerek yanıt veriyorlar. Biz ‘böyle olur' diyoruz. Karşılığında ‘böyle olmaz' diyorlar. Açıklama sorumlusu gibi bakan her gün çıkıp bir cevap yetiştiriyor.”

Projeye 75 milyar liradan fazla harcanacağını savunan İmamoğlu, “200 milyar deseniz yanılmazsınız. İş insanı olarak kalem kalem çıkarsam maliyeti bulurum en fazla yüzde 25 yanılırım. Bu projenin maliyeti asla 75 milyar TL değil” dedi.