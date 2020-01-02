İmamoğlu: Kimse Cumhurbaşkanı istiyor diye Kanal İstanbul'u kabul etmesin; bu proje Fatih'in bize emanet ettiği tarihe ihanettir

Kanal İstanbul Projesi'nin ÇED raporuna yönelik itirazlar devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın jet hızıyla plan değişikliğine gittiği ortaya çıktı. ÇED süreci tamamlanmadan projenin etrafına kurulacak “Yenişehir” İstanbul'un anayasası kabul edilen Çevre Düzeni Planı'na işlendi. Plan değişikliği, ÇED raporunun askıya çıktığı 23 Aralık 2019 günü onaylandı. 30 Aralık günü askıya çıkarılan plan bir ay boyunca itirazlar için askıda kalacak. Yeni plan ile kanalın etrafına konutlar, oteller, sanayi siteleri, teknoparklar, üniversiteler, haller, TIR-kamyon parkları, kongre ve fuar merkezleri, kamping alanları, izci kampı, spor tesisleri, tam donanımlı hastaneler inşa edilecek.