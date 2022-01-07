İmamoğlu: Bütün kamu görevlileri bizimdir, onları siyasi baskı altında tutan insanların hiçbiri bizden değildir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kimse bu devletin sahibi değil, hiçbir hizmetin bir partisi olamaz." dedi. İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılışlara kamu kurumlarından temsilcilerin katılmamasını eleştirdi. İmamoğlu, "Biz dilerdik ki bugün bu işi kamu görevlileriyle yapalım. Kucaklaşalım. Bütün kamu görevlileri bizimdir ama onları siyasi baskı altında tutan insanların hiçbiri bizden değildi" değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi Gürpınar Polis Merkezi Amirliği, Mevlana Camii, Müftülük, Kuran Kursu ve Taziye Evi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Akşener'den Kaftancıoğlu ve Kavuncu'ya teşekkür

İmamoğlu’nun ardından kürsüye çıkan Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Buğra Kavuncu'ya, "Bu kürsüden neşe içerisinde konuşmalarımızda en büyük pay sahibi CHP ve İyi Parti’nin il başkanları ve teşkilatları. Onların gayreti, tedbirleri, dikkati olmamış olsaydı bu güzel tesisleri anmak için muhtemelen yine konuşurduk ama İBB attaya giderdi." sözleriyle teşekkür etti.

"Milletin feraseti, iradeye uzanan ele bir sağlam şamar gitti ki sesi Türkiye’nin her tarafından duyuldu"

Akşener, "Bu milletin de inanılmaz bir feraseti var. Öyle bir feraseti var ki İBB Başkanlığı seçimlerinde bu salondaki herkes çalıştı. Sonuçta o çalışmanın birinci fazında o milletin terine, emeğine, oy verenin iradesine çok büyük bir saygısızlık yapıldı. Bu milletin feraseti devreye girdi, o iradeye uzanan ele bir sağlam şamar gitti ki sesi Türkiye’nin her tarafından duyuldu. Siyasetçi, siyasetçiyle rekabet edebilir, eylemleri üzerinden birçok tavır koyabilir. Saygı duyarız. Millet - devlet ve arada seçilmiş bir belediye var, ona karşı takınılan bu tavrın doğru olmadığını milletimiz görür.",

"Devletin sahibi 84 milyondur"

Kılıçdaroğlu da şunları söyledi:

“Bizi mutlu etmeyen devlete teslim edilen binaları teslim alacak kişilerin burada olmaması. Devletin sahibi 84 milyondur, kimse çıkıp da devletin sahibi benim diyemez."

84 milyon devletine sahip çıkmak için yeri geldiği zaman şehit olur, yeri geldiği zaman alınteri döker. Hizmet yapıyorsunuz, hizmet almak istemiyorlar, teslim etmek istiyorsunuz, teslim almaktan korkuyorlar.

"Siz milletten güç alan kişiyi devre dışı bırakmak, ayrımcılık yapmak istiyorsunuz"

Eğer bir yönetim, bir kamu kuruluşunun kendileri için yaptığı bir binayı teslim almaktan korkuyorsa o ülkeyi sağlıklı ve tutarlı yönetemez.Siz milletten güç alan kişiyi devre dışı bırakmak, ayrımcılık yapmak istiyorsunuz. Bu ayrımcılıkların tamamını ortadan kaldıracağız, 84 milyonu barıştıracağız. Polislere 3600 ek gösterge verilmesini her yerde savundum. Aynı zamanda karakol yapılıyor, teslim alan yok, neyse belki teslim edilmiştir. Güzel bir müftülük binası, Kuran kursu, taziye evi de yapılmış. Neden teslim almıyorsunuz? Bu inancın sahibi olanlar ayrımcılık yapmazlar, kul hakkı yemezler. Ne yaparlarsa yapsınlar şafağa az kaldı"

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