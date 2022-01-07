Kılıçdaroğlu: Karanlığın zifirisindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımıza engel çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli, karanlığın zifirisindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız, engel çıkarmak isteyenler mutlaka bunun hesabını yeri ve zamanı gelince vereceklerdir." dedi.

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde toplu açılış törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan terör teftişine ilişkin olarak da “Bu başarıları hazmedemeyenler var, engel çıkarmak isteyenler var. İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var, bütün dünya bu suçlamaların tamamının haksız olduğunu biliyor, unuttukları bir şey var bu ülkenin insanın vicdanına güveniyorum" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye çıkan İBB Başkanı İmamoğlu, “39 ilçesine eşit hizmet götürmek konusunda hassas bir büyükşehir belediye başkanlığı sürecini yaşıyoruz. Kaybolan, heba edilen kaynakların bu şekilde topluma ve şehirlere kazandırılması sadece o şehrin refah düzeyini artırması anlamına gelmiyor, ülkenin refah düzeyini artıması anlamına geliyor." düşüncesini dile getirdi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu güzel şehrin, güzel ülkenin nimetleri, gelirleri çok fazla. Tek şartı var. Bundan bütün insanlarımızın eşit bir şekilde faydalanması. Bu paranın nereye aktığı ve nereye yönlendiği…

Eğer hizmete akarsa bu ülkeden daha zengin bir ülke dünyada yok. Ama hizmete değil bir avuç insanın isteklerine ve şahsi arzularına dönük bir kanal açılmış ve oraya akıyorsa para bugünün zor koşullarını yaşıyoruz. Türkiyemize, İstanbulumuza çok değerli, adil bir dönemin gelmesini arzu ediyoruz."

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