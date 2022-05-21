İmamoğlu, Karikatür ve Mizah Festivali'ni ziyaret etti: "İnsan imreniyor, biri benim de böyle bir karikatürümü çizer mi?"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Müze Gazhane’de düzenlenen “Cartoon İstanbul’ Karikatür ve Mizah Festivali”ni ziyaret etti. Eski mizah dergisi Çarşaf'da; dönemin siyasetçileri Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan'ın karikatürlerinin yer aldığı sayıları gören İmamoğlu'nun “İnsan imreniyor, biri benim de böyle bir karikatürümü çizer mi?" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Kadıköy'deki Müze Gazhane'de yapılan “Cartoon İstanbul’ Karikatür ve Mizah Festivali'ni” ziyaret etti. Stantları gezen İmamoğlu katılımcılarla sohbet etti.

Eski mizah dergisi Çarşaf'da; dönemin siyasetçileri Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan'ın karikatürlerinin yer aldığı sayıları gören İmamoğlu, “İnsan imreniyor, biri benim de böyle bir karikatürümü çizer mi?" dedi.

Tekin Aral'ın kızı ile Fenerbahçe sohbeti

İmamoğlu; Gırgır Dergisi’nin sayılarının yer aldığı stantta karikatürist Tekin Aral'ın kızı Ayşe Aral ile sohbet etti. Ayşe Aral, İmamoğlu’na “Başkanım babam Fenerbahçeliydi. Fenerbahçe ile ilgili bol karikatür var” dedi.

İmamoğlu, Oğuz Aral'ın yaratıcısı olduğu ünlü çizgi kahraman “Avanak Avni” karikatürünün önünde fotoğraf çektirdi.