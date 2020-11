İmamoğlu: Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok; eşitlikçi anlayışımızın, bu teşkilata da yansımasını istiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Teşkilatı'nın 306. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Başkan Ekrem İmamoğlu "kadın personel alımına ağırlık vereceklerini vurgulayarak "İyi biliyorsunuz ki; kadın asker de var, pilot da var. ‘Ama itfaiyeci olmaz’ diye bir şey yok. Bu eşitlikçi anlayışımızın, bu teşkilata da yansımasını istiyoruz” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Teşkilatı, 306. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Başkan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Florya’daki Başkanlık Konutu’nda gerçekleştirilen ziyarete; Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile kadın ve erkek personel de katıldı.

İstihdamda eşitlik politikalarına vurgu yapan Ekrem İmamoğlu, yeni kadro yapılanmasında kadın personel alımına ağırlık verileceğini belirtti.

İmamoğlu “Kadının da her görevi yapabilecek, -elbette ki bazı istisnalar olabilir- yetenekte ve kabiliyette olduğunu biliyoruz. İyi biliyorsunuz ki; kadın asker de var, pilot da var. ‘Ama itfaiyeci olmaz’ diye bir şey yok. Bu talep varsa toplumdan, -ki olacağına inanıyorum- bu eşitlikçi anlayışımızın, bu teşkilata da yansımasını istiyoruz. Belli bir kotada kadın itfaiyeci alımını destekliyorum. Benim inancım; her birime, her ortama olduğu gibi, oraya da ayrı bir seviye, ayrı bir kalite, ayrı bir kimlik katacağına da yürekten inanıyorum" dedi.