CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un gerçek sahiplerini arıyorsanız gidin Roman vatandaşlara" dedi.

Uluslararası Romanların Milenyumu Sempozyumu'nda konuşan İmamoğlu, İstanbul'un çeşitli semtlerinde Roman vatandaşların yaşadığını belirterek, "400 bin civarında Roman vatandaştan bahsediliyor İstanbul'da. Bu önemli vatandaşımız, önemli hemşehri grubumuzun sorunlarını görmezden gelen ya da bunlara çözüm aramayan hiçbir belediye başkanı ya da adayı, sadece Roman vatandaşlara karşı değil bence 16 milyona karşı haksızlık etmiş olur, ihanet etmiş olur" ifadelerini kullandı.

"Sosyal hakları bakımından ne yazık ki bu topluluk çok minimum düzeydedir"

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki son süreçte bu duyarsızlık ya da insanlara karşı olan bu ilgisizlik aslında toplumun sadece bir kesimine karşı değil, sadece Roman vatandaşlarımıza karşı değil, birçok gruba karşı da aynı şekilde hissettirilmekte ve gösterilmektedir. Hatta ne yazık ki ülkemizdeki siyasi anlayış hele hele yerel yönetimde neredeyse oy verenler ve vermeyenler diye ikiye ayrılmaktadır. Bu kadar vahşi bir sürece doğru gitmektedir. Her zaman söylüyorum, demokrasinin ana kuralı sizi seçenlerin değil de seçmeyenlerin maksimum mutluluğunu hedeflemektir.

"Sosyal hakları bakımından ne yazık ki bu topluluk çok minimum düzeydedir. Hatta yok denecek kadar da azdır. Sosyal haklarını elde etmemiş bir toplumdur. Bir çoğunun hiçbir sosyal güvencesi yoktur."

"Yerinden uzaklaştırılan değil, yerinde yaşama tutunmalarını sağlayacak dönüşüm hikayeleri"

"Kaldı ki biz Roman vatandaşlarımızı yerinde mukin kılmak, onları orda ayakta tutundurmak ve gerçekten İstanbul'un ana kilometre taşları olduklarını onlara orda hissettirmek lazım ki; tespitlere göre 500 yıla yakındır Roman vatandaşlarımız İstanbul'da yaşamaktadır. Yani tabiri caizse burada bulunan konukların bir çoğundan çok daha eski İstanbullular. Yani İstanbul'un gerçek sahiplerini arıyorsanız gidin Roman vatandaşlara."

Tapu ve mülkiyet sorunu olan tüm Roman vatandaşlarının bu sorunlarına özel olarak çalışacaklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Ve asla yerinden uzaklaştırılan değil, yerinde yaşama tutunmalarını sağlayacak dönüşüm hikayelerini mutlak oluşturacağımızın sözünü buradan vermek istiyorum" dedi.