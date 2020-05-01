İmamoğlu İstanbullulara seslendi: Siz evde kalın; biz yanınızda olmaya devam edeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin gelirlerinin pandemi sürecinde dramatik bir şekilde düştüğünü belirtti. Bu nedenle stratejik kararlar aldıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Hizmetlerimizi aksatmadan, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık” dedi. Toplumun ekonomik yönden zayıf kesimlerine, öğrencilere ve sağlık çalışanlarına yönelik sosyal yardım çalışmalarından örnekler veren İmamoğlu, “Bugün olduğu gibi, bundan sonra da gücümüz yettikçe, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ama sizlerden bir ricam var: Lütfen evde kalmaya devam edelim. Evde kalalım ki, doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım. Evde kalalım ki, birbirimizi koruyalım. Biliyorum, bu büyük millet, bu zorlu günleri omuz omuza vererek yenecek. Birlik olacağız, birlikte başaracağız” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1-2-3 Mayıs’ı evlerinde geçirecek olan İstanbulluları, yaşanan pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzunca bir süredir evlerimize kapandığımızı belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Tasarruf seferberliği başlattık"

“3 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’ta rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, hepimiz adına en ön cephede savaşan tüm görevlilere teşekkür ediyorum. Salgın, sağlığımız kadar, ekonomimizi de çok olumsuz etkiledi. Ne yazık ki binlerce işletmemiz kapandı veya kapanacak noktaya geldi. Çok sayıda vatandaşımız işini ve gelirini kaybetti. Yüz binlerce aile sosyal yardıma muhtaç hale geldi. Bu dönemde İBB’nin gelirleri de dramatik şekilde düştü ve daha da düşecek. İşte bu nedenle stratejik kararlar aldık. Hizmetlerimizi aksatmadan büyük bir tasarruf seferberliği başlattık.”

"Tarihimizin en büyük yardım kampanyasını başlattık"

“Yasaların ve mevzuatın izin verdiği ölçüde tasarruflarımızdan ihtiyaç sahipleri yararlansın diye karar verdik. Bu kararlara bağlı olarak, tarihimizin en büyük yardım dağıtım kampanyasına başladık. Örneğin; 530 bin aileye gıda paketi dağıtımı yapıyoruz. Gıda paketi dağıtımlarımız, Ramazan’ın sonuna kadar ara vermeden sürecek. Her gün ortalama binlerce ihtiyaç sahibine kolilerimizi ulaştırıyoruz. Dağıtımda esas olarak İBB personelini ve araçlarını görevlendirdik. Ek olarak, bu seferberliğe katılmayı kabul eden ilçe belediyeleri ve muhtarlıklarla da dağıtım yapıyoruz. Bu kapsamda 281 bin vatandaşımıza İstanbul Kart aracılığıyla nakdi yardım yapıyoruz. Keza 30 bin öğrencimize, yıllık 3200 TL eğitim desteği vermeye devam ediyoruz.”

"Bu zorlu günleri omuz omuza vererek yeneceğiz"

“Düzenli olarak Halk Süt dağıttığımız çocuklarımızın sayısı, bu ay itibariyle 115 bine ulaştı. Yine, TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılı anısına, 100 bin çocuğumuza koliler ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz. Öte yandan 2000 sağlık çalışanına, çalıştıkları sağlık kurumlarının yakınındaki otellerde, İBB finansmanıyla, ücretsiz konaklama ve iaşe imkanı yarattık. Bugün olduğu gibi, bundan sonra da gücümüz yettikçe, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ama sizlerden bir ricam var: Lütfen evde kalmaya devam edelim. Evde kalalım ki, doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım. Evde kalalım ki, birbirimizi koruyalım. Biliyorum, bu büyük millet, bu zorlu günleri omuz omuza vererek yenecek. Birlik olacağız, birlikte başaracağız.”