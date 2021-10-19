İmamoğlu: İstanbul Maratonu'nda dünya rekoru kırılırsa havaya uçarım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen ‘N Kolay 43. İstanbul Maratonu’, 7 Kasım 2021’de start alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, maratonda dünya rekoru kırılması halinde mutluluktan havaya uçacağını söyledi. İmamoğlu, "İstanbul'da yaşayan herkes, hayatında bir kez olsa bile mutlaka o köprüden bence yürüyerek ya da koşarak geçebilmeli” dedi.

N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nun tanıtım toplantısı, bugün Şişli’deki Swissotel’de yapıldı. İmamoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, N Kolay İstanbul Maratonu’nun, dünyada iki kıta arasında koşulan tek yarış özelliğiyle eşsiz bir organizasyon olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, “Bu şehrin detaylarını keşfetmenin belki de en güzel anı, en sağlıklı, en eğlenceli yollarından birisi, bu maratonun bir parçası olabilmek. İstanbul'da yaşayan herkes, hayatında bir kez olsa bile mutlaka o köprüden bence yürüyerek ya da koşarak geçebilmeli” diye konuştu.

İBB iştiraki Spor İstanbul olarak, 2'şer aylık dönemlerde, e-spor dahil 19 branş ile yıl boyunca 100 bin çocuğa ulaştıklarını aktaran İmamoğlu, İstanbul’da 3-15 yaş arası her 200 çocuktan birinin İBB Spor Okulları’nda yer aldığı bilgisini paylaştı.

Spor federasyonlarına çağrı

Çocukları ve gençleri talebi düşük branşlara yönlendirerek onlara olimpizm ruhu aşılamayı amaçladıklarının altını çizen İmamoğlu, farklı spor dallarını yöneten federasyonlara da şu çağrıyı yaptı:

“Bu noktada Atletizm Federasyonu'yla gerçekten uyumlu, değerli organizasyonlar yaptığımızı biliyorum. Ama diğer bütün federasyonlara da bu manada çağrımı yapmak istiyorum: Biz, İstanbul olarak, uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bu konudaki tüm federasyonlarla iş birliği yapmayı dilediğimi, istediğimi beyan etmek istiyorum. Bu yönüyle her türlü imkânı hazırlamaya ve İstanbul'a en değerli organizasyonları kazandırmaya gönüllü olduğumuzu ifade edelim, istekli olduğumuzu ve kararlı olduğumuzu ifade edelim. Bu noktada destek olmaya hazırız. Atletizm Federasyonu’muz ile bu tür projelere en etkin bir biçimde başladığımızı da müjdeleyelim.”

"Olimpiyatlara ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum"

4-6 Kasım tarihleri arasında Yenikapı’daki Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde ‘İstanbul Spor ve Maraton Fuarı’nın gerçekleştirileceğini belirten İmamoğlu, “Bizi örnek almak isteyen Ufa, Sofya, Kazan, Sevilla, Varşova, Minsk, Üsküp gibi uluslararası maratonların organizatörlerini, deneyimlerimizi ve geçmişten gelen tecrübelerimizi görmek adına burada ağırlayacağız. İlerleyen yıllarda gerek sporcu yetiştirme gerek tesisleşme gerekse uluslararası organizasyonlar düzenleme konusunda İstanbul’u çok farklı noktalara taşıyacağımıza ve hep birlikte bu muhteşem kentte olimpiyatlara ev sahipliği yapma gururunu yaşayacağımıza tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

"Mutluluktan havaya uçarım"

Konuşmaların ardından, maratonda koşacak sporcuların giyeceği 3 farklı renkteki özel tasarım tişörtler, dronelar tarafından gerçekleştirilen defileyle tanıtıldı. Tişört tanıtımından sonra soru-yanıt bölümüne geçildi. İmamoğlu, spor yazarı Attila Gökçe’nin, “Erkeklerde dünya rekoru 2 saat 01 dakika. Eğer 2 saatin altında ilk koşulan maraton İstanbul'da olursa siz ne yaparsınız” sorusuna, “Vallahi mutluluktan havaya uçarım ama koşan kimse onu mutlak İstanbullu yaparız diye düşünüyorum. Güzel bir şey. Onu ev sahibi yaparız, ödüllendiririz. Güzel bir hatırlatma oldu. Şimdi kafaya taktık vallahi, ‘Nasıl olacak, olur mu’ diye, arzu ederim tabii ki” dedi.

Çintimar: 23 elit Türk atlet maraton koşacak

Törende, Spor İstanbul AŞ Genel Müdürü Renay Onur, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca da birer konuşma yaptı. Onur, organizasyonla ilgili detayları aktarırken Çintımar, maratona katılacak elit atletlerle ilgili bilgiler paylaştı. Çintımar, 8 yıl önce maratona Türkiye’den katılan 2 elit atlet olduğunu, bu rakamın N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nda 23’e çıktığını vurguladı. Adaca ise maratonun sloganının “İstanbul’a bakın, koşmaya bakın” olduğunu kaydetti.

Halk koşusuna 20 bin kişi katılacak

N Kolay 43. İstanbul Maratonu, 7 Kasım 2021 Pazar günü start alacak. Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip N Kolay 43. İstanbul Maratonu, 42 kilometre ve 15 kilometre kategorilerinde yine sınırlı sayıda katılımcı ile koşulacak. Maraton kapsamında 8 kilometrelik Halk Koşusu da gerçekleştirilecek. Organizasyonda 9 bin kişilik bir ekip ile 1.500 gönüllü görev alacak. Maratonda, 100'den fazla ülkeden, 42 kilometre kategorisinde 5 bin (50’si elit), 15 kilometre kategorisinde 15 bin olmak üzere toplam 20 bin koşucu yer alacak. Halk Koşusu'nda da 20 bin İstanbullu ter dökecek.