İmamoğlu: İstanbul’da hasta sayısı 48 saatte neredeyse yüzde 40 artmış, bu veri İstanbul için sokağa çıkma kısıtlaması konusunda son derece önemli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrasındaki basın toplantısı sırasında, İstanbul'daki Koronavirüs vaka sayısındaki artış göz önüne alındığında "İstanbul için sokağa çıkma kısıtlaması konusunda son derece önemli" çağrısı yaptı.

İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sağlık Bakanımızın açıklamasına göre İstanbul’da hasta sayısı 1 Nisan günü 8.852 iken 3 Nisan günü (bugün) 12.231’e yükselmiştir. Bu 48 saatte neredeyse % 40’lık artış demektir. Devletimizin bu verisi İstanbul için sokağa çıkma kısıtlaması konusunda son derece önemli."