İmamoğlu: Irkçılık karşısında her birey endişe duymalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul the Lights projesini basına tanıtmak için 5 ve 8 Aralık’ta çevrim içi iki toplantı düzenledi. İki toplantıda da sanatın birleştirici yönüne vurgu yapan İmamoğlu, pandemi döneminde daha da yükselen ırkçılık dalgasının gözden kaçtığını söyleyerek uyarılarda bulundu.

İmamoğlu, son uyarısını da dün öğlen saatlerinde yaptı ve ırkçılığı insanlık için bir tehdit olarak nitelendirdi. İmamoğlu, “Dünyada yükselen bir ırkçılık dalgası var. Sıkılan elleri yeniden gevşetmek, çevrilen yüzlerin tekrar bize bakması için birbirimizi tanımalı ve anlamalıyız” dedi.

İmamoğlu, dün gece Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo’ya karşı sarf edilen ırkçı yaklaşımın hemen ardından sosyal medya hesaplarından “No To Racism” (Irkçılığa Hayır) paylaşımını yapmıştı.

"Farklılığımız enginliğimizdir"

Bireyleri izole olmaya, içe kapanmaya zorlayan pandeminin var olan ırkçılık akımını daha da şiddetlendirdiğine dikkat çeken İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Tehdit karşısında aslında her birey, endişe duymalı. Bu ilkel düşünce biçiminin yansımalarını üzülerek takip ediyoruz. Demokrasi, katılımcılık, çoğulculuk ve inançlara saygı gibi kavramları yeniden kuvvetlendirmeliyiz. Sanat, bu ilkel bakış açısıyla bir kuraklığa mahkum edilebilir.”

Sanatın, birleştirici özelliğine vurgu yapan İmamoğlu; demokrasi, katılımcılık, çoğulculuk ve inançlara saygı gibi kavramları yeniden kuvvetlendirilmesi gerektiğini söyledi. Irkçılığın yansımalarını tüm dünyada üzülerek takip ettiklerini belirten İmamoğlu, “Sanat, bu anlamda muazzam bir birleştirici olabilir. Bazen sanatçının iç dünyasını, bazen de ortak hafızayı yansıtan eserlerde eminim herkes kendinden bir şeyler bulur. Belki bir renk, bir ifade, bir sembol, bir üslup bizi yakalar ve aslında birbirimizden farkımız olmadığını, var olan farklılıkların da zenginliğimiz olduğunu anlatır” ifadelerini kullandı.

“No to racisim”

Tanıtım toplantılarında son dönemde dünyada yükselen ırkçılık atmosferiyle ilgili uyarılarda bulunan İmamoğlu, dün akşam yaşanan Paris Saint-Germain ve Başakşehir karşılaşmasında yaşanan ırkçı eylemin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, Pierre Webo’ya karşı olan yaklaşımı “No To Racism” (Irkçılığa Hayır) mesajıyla protesto etti.