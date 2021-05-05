İmamoğlu incelemesine AKP’den ilk yorum: Gereksiz bir adım atılmış öyle gözüküyor

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Fatih Sultan Mehmet'in türbe ziyaretinde ellerini arkasında bağladığı gerekçesiyle inceleme başlatılmasına ilişkin olarak, “Gereksiz bir adım atılmış öyle gözüküyor” açıklamasını yaptı.

NTV’de yer alan habere göre, Belediye başkanlarının kendi hizmetleriyle gündeme gelmesini istediklerini söyleyen Turan, "Gereksiz kavgalarla gündem olup ilerki yıllarda oluşturacakları iddialarına zemin hazırlamasını doğru bulmayız" diye konuştu.