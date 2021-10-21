İmamoğlu ile yayın yapmıştı; Twitch yayıncısı Purplebixi, "Cumhurbaşkanı’na hakaret" nedeniyle ifadeye çağırıldı

Twitch'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı yayınla adını duyuran Bahadır ‘Purplebixi’ Telci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Cumhurbaşkanı’na hakaret’ nedeniyle ifadeye çağırıldığını açıkladı.

Twitch’te ve sosyal medyada “Purplebixi” olarak bilinen Bahadır Telci, bugün Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile ifadesi alınmak üzere polis karakoluna çağırıldığını açıkladı. Telci attığı bit tweet yüzünden ifadeye çağrıldı.

İşte Purplebixi'nin attığı o tweet:

Polis karakoluna ifadeye çağırılma sebebinin 14 Mayıs tarihinde attığı bir tweet yüzünden olduğu belirten Telci, sosyal medya hesabından bu konuya tepki gösterdi. “Az önce polis tarafından arandım, Cumhurbaşkanı’na hakaretten ifadeye çağırıyorlar. Aynen kanka gençleri çok düşünüyorsunuz herkes özgür Z kuşağı falan” diyerek konuyla ilgili tepkisini ortaya koyan ünlü yayıncı, daha sonra ikinci bir tweet daha atarak ilgili tweetin herhangi bir hakaret içermediğini de belirtti.

“İşin komik tarafı ben Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim. Bir, tweette hakaret yok. İki, Cumhurbaşkanı ne alaka abi?” diyerek tweetinin Cumhurbaşkanı’nı hedef almadığını ve hakaret içermediğini söyleyen Telci’ye diğer yayıncılar da destek verdi.