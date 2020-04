İmamoğlu, İBB’nin “Koronavirüs Timi”ni tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, binlerce kişinin ölümüne sebep olan Koronavirüs'e karşı aldıkları önlemleri, “Corona Hijyen Filosu"nun yola çıkış etkinliğinde, "Metrolarda 100 kişi ile temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştirilecek. İETT otobüslerinde, 420 personeli temizlik ve hijyen sağlamakla görevlendirdik. Metrobüs istasyonları daha sık aralıklarla yıkanıp, temizlenecek" açıklamasında bulundu.

"Merkezi peronlarda Otobüs AŞ. iştirakimiz üzerinden, mobil dezenfeksiyon ekipleri oluşturduk. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde 44 metrobüs istasyonunda toplamda 65 adet, Taksim-Tünel tarihi tramvay hattında 2 istasyonda 4 adet el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirdik" diyen İmamoğlu, "Özel olarak hazırladığımız 18 araçta, toplamda 36 dezenfeksiyon personeli sahada çalışacak. Ekipleri koordine edecek 3 ekip sorumlusu, 7/24 sahada dezenfeksiyon işlemi yapacak. Belediyemizin kapalı alanları dışında Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan cami, cemevi, kilise ve sinagog gibi tüm ibadethanelerde de dezenfeksiyon işlemlerine başlayacak ve koruyucu tedbirleri yaygınlaştıracağız" bilgisini paylaştı.

İETT Genel Müdürlüğü, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde “Emekliler Buluşması” düzenledi. Yaklaşık 600 İETT emeklisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla kahvaltıda buluştu. Etkinlikte ilk konuşmaları, sırasıyla; İETT Emeklileri Derneği Başkanı Yüksel Öztürk, İETT Genel Müdürü Alper Kolukısa ve İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı birer konuşma yaptı. Öztürk, Kolukısa ve Subaşı’nın ardından mikrofonu alan İmamoğlu, asırlık kurumların dünyada baş tacı edildiklerini hatırlattı. “Bu gelenek, bizde de oluşmalı” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Geçmişe vefayı göstermeliyiz. Onlarca yıldır kurumlarımıza hizmet edip, alın teri döken ve katkılarıyla büyümesine vesile olan -ama yönetici ama emekçi- herkesin hak ettiği değeri görmesi, bizleri daha asil, daha kadim kurumlar haline getirir. O bakımdan Genel Müdür’ümüzü tebrik ediyorum; çok güzel bir etkinlik düşünmüş. Bazı kurumlar vardır, çok sevilir. Niye? Çalışanını unutmaz. Emekli olsa da Türkiye’nin herhangi bir yerine gitse de unutmaz. Hastalığında arar sorar, acı gününde yanında olur. Aslında biz de kurumsallığımız içinde bunu mutlaka yapmalıyız. Yaptığımız bu hareket, bizim manen çok huzurlu olmamızı sağlar, enerjimizi yükseltir, sizlerin çocuklarınızı hatta torunlarınızın, bu kuruma olan saygısını arttırır ve o zaman biz, gerçekten mutlu bir iş yapmış oluruz.”

İmamoğlu Koronavirüs timini tanıttı

İmamoğlu’nun Yenikapı’daki ikinci etkinliği ise “Corona Hijyen Tanıtım Etkinliği” oldu. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, İBB olarak, son zamanlarda dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü dahil olmak üzere, her türlü virüse karşı önlem amaçlı hizmet verecek, mobil hijyen filosunu tanıttı. Corona virisünün Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ciddi bir tehdit olarak kabul edildiğini belirten İmamoğlu, “Biz, İBB olarak, özellikle son birkaç haftada Coronavirüs salgını ile ilgili çeşitli tedbirler almaya ve ekiplerimizi hazırlamaya başladık. Coronavirüs vakaları ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren, Sağlık Daire Başkanlığı’mız konuyu büyük bir hassasiyetle gündemine aldı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıklamaları anlık olarak takip edilmeye, İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu İstanbul Tabipler Odası ve konuyla ilgili akademisyenlerle görüş alışverişi içinde süreci anlamaya, hazırlık yapmaya ve yönetmeye başladık. Gelişmelere bağlı olarak, Sağlık Daire Başkanlığı’mız, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü’müz bünyesinde koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında çeşitli merkezlerimizde sağlık hizmetleri yürütülmesi talimatları verdim” dedi.

“İETT otobüslerinde 420 personel hijyen için görevlendirildi"

Toplu taşıma araçları ve kapalı alanlar başta olmak üzere, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında tedbirler almak ve bu tedbirlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla belediyemiz bünyesinde bir eylem planı hazırladıklarını kaydeden İmamoğlu, yapılacak çalışmaları şu sözlerle dile getirdi:



“Metrolarda 100 kişi ile temizlik ve hijyen çalışmalarını 3 düzeyde gerçekleştiriyoruz: Öncelikle kaba temizlik yapıyoruz. Her gün koltuklar ve taban temizliğini deterjanla yapıyoruz. Ardından detaylı temizlik işlemleri gerçekleştiriyoruz. Haftada bir gün tüm yüzeyler uygun deterjanlarla temizlenmektedir. Ve nihayetinde ayda bir kez havalandırma filtreleri ve boruları dahil deterjanla tüm aksamları temizliyoruz. İETT otobüslerinde ise 420 personeli temizlik ve hijyen ile olarak görevlendirdik. Otobüslerimizin iç ve dışı deterjan uygulanarak günlük olarak temizleniyor. Metrobüs istasyonları da benzer şekilde daha sık aralıklarla yıkayıp temizlenmeye başladık. Ortalama üç ayda bir kez detaylı bakım temizliği çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma özenli bir biçimde tüm yüzeylerin deterjanla temizlenmesi ve dezenfeksiyon işlemlerini kapsamaktadır. Bunlara ek olarak toplu ulaşım hizmetlerinde merkezi peronlarda Otobüs AŞ. iştirakimiz üzerinden, mobil dezenfeksiyon ekipleri oluşturduk.”

“Yoğun şekilde temizlik ve hijyen uygulamalarına başlıyoruz"

“Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde 44 metrobüs istasyonunda toplamda 65 adet, Taksim-Tünel tarihi tramvay hattında 2 istasyonda 4 adet el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirdik. Yoğun nüfusun olduğu kültür merkezleri, ana hizmet binaları, İSMEK eğitim birimleri, Halkla İlişkiler Müdürlüğü iletişim noktaları, kütüphaneler, Darülaceze Müdürlüğü binaları gibi toplam 700 bin metrekareyi bulan kapalı alanlarımızda ise yoğun şekilde temizlik ve hijyen uygulamalarına başlıyoruz. Bugün burada özel olarak giydirilmiş 18 aracımızı ve 18 görevlimizi görüyorsunuz. Özel olarak hazırladığımız bu 18 araçta toplamda 36 dezenfeksiyon personeli ve ekipleri koordine edecek 3 ekip sorumlusu 7/24 sahada dezenfeksiyon işlemi yapacak. Belediyemizin kapalı alanları dışında Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan cami, cemevi, kilise ve sinagog gibi tüm ibadethanelerde de dezenfeksiyon işlemlerine başlayacak ve koruyucu tedbirleri yaygınlaştıracağız.”

“Daha az tokalaşmalı daha az öpüşmeliyiz"

Coronavirüs salgını nedeniyle, başta turizm ve ulaşım sektörleri olmak üzere, çeşitli sektörlerin, ülke ekonomilerinin olumsuz etkilenmeye başladığını ifade eden İmamoğlu, “Bu virüs ve salgın, bugünün dünyasında ülke sınırlarının, sınırlara yüksek duvarlar inşa etmek isteyen siyasetçilerin çabalarının anlamsızlığını ortaya çıkardı. Bu virüs ne sınır dinliyor ne de duvar. Ancak her birimizin alacağı tedbir daha önemli. Başta kişisel temizlik ve kişisel tedbir. Sık sık ellerimizi sabunla ve bol suyla yıkamalıyız. Yanımızda kolonya veya dezenfektan taşımalı ve kullanmalıyız. Daha az tokalaşmalı ve daha az öpüşmeliyiz. Hatta, bir süre hiç öpüşmemeliyiz. Herhangi bir ateşli hastalıkla karşılaştığımızda, yorgunluk ve halsizlik durumlarında mümkün olduğunca dinlenmeliyiz. Bu salgın karşısında özellikle belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımız en riskli ve savunmasız durumda olan grubu oluşturuyor. Büyüklerimizin kişisel temizlik ve korunma tedbirlerine uymaları ve kendilerine dikkat etmeleri oldukça önemli” dedi.

“Ciddiyetle yaklaşmalıyız"

“Bize bir şey olmaz diyerek değil, biz bu mücadeleyi kazanacağız diyerek çalışıyoruz” diyen İmamoğlu, sözlerini, “Ancak her ilgili, her bir kamu görevlisi bu ciddiyetle yaklaşırsa, her bir vatandaşımızı kendi önlemini alır ve ciddiyetle uygularsa, ülkemiz ve aziz İstanbul’umuz bu mücadeleden zarar görmeden çıkar. Ülkemizde şu an tehdit edici bir bilgi bize henüz ulaşmadı. Diliyorum ki hiç ulaşmasın. Hepimiz bu anlamda tedbirli olmayı elden bırakmayalım. Allah hem İstanbul’umuzu hem Türkiye’mizi hem de bütün insanlığı korusun” şeklinde noktaladı.