CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı ve EXPO 2021 Hatay Lansmanı’na katılmak üzere Hatay'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ziyaret etti. Hatay’ı ilk kez ziyaret ettiğini belirten Ekrem İmamoğlu, “Hatay ilgimi çeken çok özel bir şehir. İnsani ve kültürel güzelliklerinin yanında gastronomisi çok zengin bir yer. Buraya geldiğim için çok mutluyum” dedi.

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı ve EXPO 2021 Hatay Lansmanı’na katılacak olan CHP'li büyükşehir belediye başkanları Hatay’a gitti.

27 Eylül’e kadar sürecek programlar için şehre gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ziyaret etti.

"Buraya geldiğim için çok mutluyum”

Hatay’ı ilk kez ziyaret ettiğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hatay buluşmamızı heyecanla bekliyorduk. Daha sonrası için planlıyorduk ancak Lütfü Başkanımızın toplantıyı erken bir tarihe çekmesi çok iyi oldu. Hatay ilgimi çeken çok özel bir şehir. İnsani ve kültürel güzelliklerinin yanında gastronomisi çok zengin bir yer. Buraya geldiğim için çok mutluyum” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi binasında gerçekleşen görüşmede; Savaş, İmamoğlu’na, Hatay’ın ana vatana katılış süreci ile ilgili bilgiler verdi. Bina içindeki Hatay’ın ana vatana katılma sürecine ilişkin fotoğrafları konuğuna gösteren Savaş, Hatay’da farklı din ve etnik kökene bağlı insanların bir arada yaşadığına dikkat çekti.

Hatay’a çeşitli şekillerde zarar vermek isteyenlerin bulunduğunu anlatan Savaş, “Ne yaparlarsa yapsınlar, biz Hataylılar daima Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesiyle hareket ediyoruz ve edeceğiz” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Hatay’a komşu bir il olduklarını hatırlatarak, Hatay’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar ile Başkan Savaş ve eşi Nazan Savaş basına kapalı olarak sohbet etti.