İmamoğlu: Halk Ekmek kuyruğunda vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından memnun değilim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekmeğin market ve bakkallara oranla daha uygun olarak 1 lira 25 kuruştan satıldığı halk ekmek büfelerin kuyruğundaki vatandaşların görüntülerin yayınlanmasından rahatsızlığını dile getirdi.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal destek bizim için “Alan elin veren eli görmediği” düzendir. Hep böyle davrandık. Maalesef halkımız fakirleşti bu bir gerçek ancak Halk Ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından da memnun değilim."

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