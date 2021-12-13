Bağcılar'da ekmek kuyruğu: "Bizi bu duruma düşürenlere hakkımı helal etmiyorum"

İstanbul'da ekmek fiyatının bazı marketlerde 3, bazı semt bakkallarında 3,5 liraya kadar yükselmesinin ardından 1 lira 25 kuruştan satılan halk ekmek büfelerinde kuyruklar uzarken, Bağcılar'da ucuz ekmek almak için kuyrukta bekleyen yaşlı bir vatandaş ağlayarak, "Bizi bu duruma düşürenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi. "Halinize şükredin" diyen kişiye ise kuyruktaki vatandaşlar tepki gösterdi.

Döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle İstanbul’da büyük alışveriş marketlerde ekmek 3 liraya, bazı semt bakkallarında ise 3,5 liraya çıkan ekmek fiyatları İstanbul halk Ekmek önündeki kuyrukları uzattı. Halk Ekmek büfesi önünde ucuz ekmek almak için vatandaşlar yağmur altında uzun kuyruklar oluşturdu.

ANKA Haber Ajansı, Bağcılar Halk Ekmek Büfesi önünde ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlarla konuştu