İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı

Kulislerde CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu kanatlarının ikiye bölündüğü iddia edilirken CHP İstanbul İl Örgütü’nün meclis üyeleri buluşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sena Tufan'ın haberine göre, CHP İstanbul İl Örgütü’nün meclis üyeleri buluşması dün gerçekleşti. Bir şarkı sözü nedeniyle linç kampanyasının hedefi olan sanatçı Sezen Aksu’nun şarkılarının çalındığı etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da önemli mesajlar verdi.

İmamoğlu ise parti içi gruplaşmalara değinerek “Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı. İstanbul seçimlerindeki başarımızın arkasında birlik ve beraberlik vardı. ‘Ben değil biz dedik’ şimdi yine, ‘Ben değil biz ve dostlarımız’ diyoruz” diye konuştu.

İmamoğlu, İBB’deki teftişi hatırlatıp “Meclis’teki arkadaş İBB’de 550 terörist var demişti. ‘Bulun, getirin’ diyoruz, ortada kimse yok. Her gün İmamoğu, her gün İBB, her gün İstanbul ile uğraşıyorlar. Ama şunu bilsinler ki ne korkarız ne de pabuç bırakırız” ifadelerini kullandı.