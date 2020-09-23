İmamoğlu, geleceğin İBB yöneticilerine seslendi: Heyecanınızı hiç kaybetmeyin; kaybettiğinizde beni arayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurum bünyesinde görev yapan 30 yaş altı genç çalışanları kapsayan 'Genç Yetenek Gelişim Programı'nın ikinci turunu başlattı.

İstanbul için 2050'nin stratejilerini ortaya koymak istediklerini aktaran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleceğin İBB yöneticilerini hazırlamayı hedefleyen programın açılışında yaptığı konuşmada, “Güzel Cumhuriyet’imizin 100. yılına 3 yıl kaldı. 3 yıl sonra, o kocaman ikinci yüzyılın kapısını aralıyoruz. Sizler de bu büyük hizmetin bir parçası olduğunuzu unutmayın. İstanbul'a heyecan ile hizmet ederken, dünyanın en güzel coğrafyalarından biri olan Türkiye'ye hizmet ettiğinizi hissedin. Bu, içinizi heyecan ile doldursun. Bu çok önemli. Heyecanınız yoksa, gençliğinizin olması yetmez. Onun için yanına heyecanı koymak zorundasınız. Heyecanınızı hiç kaybetmeyin. Kaybettiğinizde beni arayın” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun geçtiğimiz 4 Şubat’ta başlattığı program kapsamında, İBB’nin farklı birimlerinde ve iştiraklerinde çalışan yaklaşık 2 bin genç sahaya çıkarak süt dağıtmış, çağrı merkezinde şikayet dinlemiş ve anayasa hukuku, kamu ihale yasası gibi konularda eğitim almıştı.

Kurum içinde yoğun ilgiyle karşılanan Genç Yetenek Gelişim Programı'nın ikinci turuna 1000 kişilik bir grup daha dahil oldu. İkinci grubun eğitim çalışmaları, pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirildi. “Gençliğimiz Var” sloganıyla başlatılan program, Haliç Tersanesi’nden yapılan canlı yayınla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, gençlerin her alanda yetkin bir hale gelmesini sağlamak istediklerini vurguladı. İmamoğlu, “Bir toplumun kendini dinamik hissetmesi, genç hissetmesi, kendimizde o inancı ve umudu hissettiğimizde nasıl haykırdıysak; ‘Gençliğimiz var’ dediysek, bugün de aynı noktadayız” şeklinde konuştu.