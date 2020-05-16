İmamoğlu, Galata Rıhtımı’ndan Bandırma Vapuru’nu yolcu etti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a hareketi, “Yüzyılın Rotası” etkinliği ile yeniden canlandırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İnternet ortamında hareket ederek 4 günde Samsun’a varacak olan Bandırma Vapuru’nu Galata Rıhtımı’ndan (Karaköy İskelesi) 12:10’da yolcu etti.

İstanbul’dan 16 Mayıs 1919’da yola çıkan Bandırma Vapuru, 4 günün sonunda 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşabilmişti. “Yüzyılın Rotası” etkinlikleri kapsamında gerçek rotasına sadık kalınarak İnternet ortamında hareket eden Bandırma Vapuru, 19 Mayıs Salı günü Samsun’a ulaşacak.

İmaoğlu: Uğurlar olsun Mustafa Kemal Atatürk

Tarihteki adıyla Galata Rıhtımı’ndan Bandırma Vapuru’nu yolcu eden Başkan İmamoğlu, vapurun çok eski olduğunu ve “Samsun’a kadar gidebilir mi?” endişeleri ile yola çıktığını hatırlattı.

İmamoğlu, konuşmasının devamında şu ifadeler yer verdi:

“Bandırma Vapuru’nun ömrünü tüketmiş olduğu bile konuşuluyordu. Daha ötesi, buradan yola çıktıktan sonra, Kız Kulesi’ne vardığında bile İngiliz görevlileri tarafından sorguya alınan vapur, denizde rotasında ilerlerken bir İngiliz torpidosu tarafından vurularak batırılacağı bile konuşuluyordu. Rauf Orbay bu bilgiyi veriyordu. İstanbul’dan yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, “Ya istiklal, ya ölüm” ülküsünü ta o günden ruhunda taşıyan bir komutandı, liderdi ve bu duyguyla yola çıkmıştı. Geri dönmenin mümkün olmadığını, Türkiye’nin istiklal ve istikbalinin, Anadolu’nun ayağa kalkmasıyla mümkün olduğunu kafasına yazmış, hazırlığını yapmış ve yola koyulmuştu. 19 Mayıs 1919’da, Samsun’a çıkana kadar ki o 4 günlük heyecanı yaşayan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, hiç geriye bakmaksızın yola koyuldular. Hatta onları takip eden İngiliz torpidosunu yolda giderken, Karadeniz’in fırtınalı dalgaları arasında kendilerini kaybettirerek bir nebze rahatlamış oldular. İşte 19 Mayıs 1919, Atamızın ayağını Samsun’a basmasının başlangıç anı. Yani, umutların Bandırma Vapuru’na yüklendiği, geleceğe dönük bütün güzelliklerin ve güzel duyguların içine dolduğu o vapurun yola çıktığı yer burası. İşte 16 Mayıs’ta, vapurumuzu, Atamızın istiklale yola çıkışına eşlik etme adına buradayız. Uğurlar olsun Mustafa Kemal Atatürk.”