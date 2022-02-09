İmamoğlu EMITT açılışında konuştu: Pandemi turizm sektörünü vurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT’nin açılış töreninde konuştu. İmamoğlu, pandemi sürecinin en fazla etkilediği sektörlerin başında turizmin geldiğini vurgulayarak “2019’da İstanbul 15 milyon turiste ev sahipliği yapmışken, ne yazık ki 2020’de 5 milyon, 2021’de 8,5 milyon ziyaretçiyi İstanbul’da ağırladık” dedi.

Bu yıl 25'nci kez düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Fuarın açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinin en fazla etkilediği sektörlerin başında turizmin geldiğini vurgulayarak “2019'da İstanbul 15 milyon turiste ev sahipliği yapmışken, ne yazık ki 2020'de 5, 2021'de 8,5 milyon ziyaretçiyi İstanbul'da ağırladık. Tabii ki bu sıkıntılı süreci, hep birlikte, ortak akılla, iş birlikleriyle aşmak için büyük bir mücadele veriyoruz ve daha da bu konuda mücadele vermek zorunda olduğumuzun farkındayız” dedi.

“Turizm, barış, huzur, adalet, demokrasi, özgürlük ister"

Turizm sektörünün sadece altyapı çalışmaları ile kalkınamayacağına dikkat çeken İmamoğlu, “Turizm, barış, huzur, adalet, demokrasi, özgürlük ister. 360 derece her ortamı görebilen bir anlayışı ister ve bu farklılıkları kucaklayabilen bir bakış ister; ki ancak o zaman dünya çapında arzu ettiğimiz noktaya gelebilelim. Bütün bunlar bu ülkenin insanının genetiğinde var. Bu topraklarda bulunan medeniyetin de içinde bütün bu duygular var. İşte bütün bunları sağlayarak, ancak turizm potansiyelimizi tam olarak istediğimiz seviye ulaştırabiliriz” diye konuştu. Yerel yönetimlerin içinde olmadığı çalışmaların başarılı olma şansı olmadığını belirten İmamoğlu, İBB olarak turizme yönelik çalışmalardan örnekler verdi.

Türkiye'nin ana lokomotifinin İstanbul olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Turizme katkı sunma konusunda sıkı bir paydaş olmayı önemsedik"

“İstanbul Turizm Platformu’nu kurmak ve bütün paydaşlarla bir arada akıl birliği, fikir birliği ortaya koymak ve turizme katkı sunma konusunda, ‘Bizler ne yapabiliriz' bakış açısıyla bu sürecin mücadelesinde sıkı bir paydaş olmayı önemsedik. Tarihi Yarımada'yı önemsiyoruz. Tarihi Yarımada'da 50 projemizi, Nisan ayında inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Galataport’un sıkıntılarına, süreçlerine katkı sunmak; tarihi yarımadayla ilgili ulaşım süreçlerini güçlendirmek, Boğaz köyleri, Prens Adaları’nın daha nitelikli bir turizm alanı haline gelmesine sağlamak; Haliç kıyıları, Salacak kıyıları gibi İstanbul’un bütün süreçlerine katkı sunan çalışmaları, hem kendi içimizde hem de paydaşlarıyla beraber sürdürmeye devam ediyoruz.”

İstanbul'un hak ettiği noktaya mutlaka ulaşacağına inandığını kaydeden İmamoğlu, amaçlarının, kentte yılda 20-25 milyon civarında turist ağırlamak olduğunu vurguladı. Her turistten kişi başı bin 500 dolar seviyesinde gelir sağlanmasının, turizmin İstanbul’da hak ettiği yere gelmesini sağlayacağını söyledi. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu işin belediye başkanı, valisi, bürokratı ya da bakanı diye bir ayrımcılığı olamaz"

“İstanbul başta olmak üzere, bütün şehirlerimizle bütün yerel yönetimlerimizle; elbette valilerimizle kurumların temsilcileriyle bir arada çalışma kültürünü başarmak zorundayız. Yani bu işin belediye başkanı, valisi, bürokratı ya da bakanı diye bir ayrımcılığı olamaz. Bu işi bir bütün halinde üstlendiğimizde, ülkemizin belki en büyük hazinesi olan bu sektörü yukarıya taşıdığımızda, belki de bu zor ekonomik koşulların üstesinden gelme noktasında da en ciddi kaynağımızın turizm olacağını görüyoruz.”