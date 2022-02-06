<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı <strong>Ekrem İmamoğlu</strong>, Twitter hesabından elektrik faturalarına ilişkin bir paylaşım yaptı. </p>\n<p>İmamoğlu, "Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü" ifadelerini kullandı. </p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/02/1644177237529-tyyyy.png" alt width="600" height="193" /></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/cem-yilmaz-hayat-pahaliligindan-yakinmayan-biri-ya-hirsizdir-ya-deli,1013087" target="_blank" rel="noopener">Cem Yılmaz: Hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli</a></strong></p>\n</body>\n</html>