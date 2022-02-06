İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından elektrik faturalarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, "Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü" ifadelerini kullandı.

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