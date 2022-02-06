T24 LogoT24 Logo
Gündem

İmamoğlu: Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü

Elektrik faturalarının yüklü miktarda gelmesiyle ilgili vatandaşların isyanına İmamoğlu da katıldı

06 Şubat 2022 22:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından elektrik faturalarına ilişkin bir paylaşım yaptı. 

İmamoğlu, "Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü" ifadelerini kullandı. 

TIKLAYIN | Cem Yılmaz: Hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli

ekrem imamoğluibb
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24