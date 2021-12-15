İmamoğlu duyurdu: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı 21 Aralık’ta açılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu metro hattında devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. İmamoğlu, Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu’nun yeniden imal edilen 3 durağının 21 Aralık’ta tekrar hizmete gireceğini açıkladı.

İmamoğlu, “2016’da yapılan kısmında büyük risk barındıran bir imalat hatası yapıldığını fark ettiğimizden bu yana ciddi bir çalışmayla sorunu çözdük” dedi.

İBB'den ise şu bilgilendirme yapıldı:

"Makas bölgesine yeni bir izolasyon ve drenaj sistemi kuruldu"

"Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın 2016 yılında yapılan makas bölgesinde çatlaklar olduğu tespit edildi. Raylarda ve tünel tabanında kabarmalar meydana geldi. Yapılan incelemelerde yer altı suyunun tünel tabanında basınç uyguladığı görüldü. İBB hemen önlemlerini aldı ve Mecidiyeköy istasyonunu kullanıma kapattı.

Mecidiyeköy metro istasyonuna yaklaşık 500 metre uzaklıktaki makas bölgesine yeni bir izolasyon ve drenaj sistemi kuruldu. Sorunlu bölge için yeni yapısal tasarım hazırlandı. Tüm tünel için betonarme kaplamaları yeniden yapıldı.

Makas ve monte ray döşeme işlemleri tamamlandı. Son olarak 15 Kasım'da sinyalizasyon sistemi testleri başarıyla sonuçlandı."

Ek ödeme yapılmadı

Ayrıca yeniden bakım ve onarım süreci içerisinde İBB tarafından bir ek ödeme verilmediği ve sorumluluğun yüklenici firmada olduğu belirtildi.

İmamoğlu, metro hattıyla ilgili daha önceki açıklamasında, “Görüyoruz ki burası iyi kontrol edilememiş, iyi denetim yapılamamış ve süreç burada ne yazık ki olumsuz işlemiş” demişti.