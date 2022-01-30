İmamoğlu: Devleti yönetenler,  masum bir çocuğa söyletilmiş “hain” ifadesine gülüyor, memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış töreninde küçük bir çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hain' demesine ilişkin olarak, "Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş 'hain' ifadesine gülüyor, memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum" değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş 'hain' ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum." ifadesini kullandı.