İmamoğlu, 'Denktaş Müzesi' projesini anlattı: Son anda ne olduysa buranın tahsisini hükümet yapmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Meclis kararımızı aldık, her şeyimiz hazırdı yatırım yapmak için ama, Lefkoşa Belediyesi'nin tahsisi gerekiyor ki biz burada adım atalım. Arkadaşlarımız, Lefkoşa Belediyesi ile peyzaj projelerini yaptılar. Son anda ne olduysa buranın tahsisini burada hükümet yapmadı" dedi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için KKTC’ye geldi. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un başkanlığındaki heyet, ilk olarak KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret etti. Torun, "Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanları" yazılı çelengi Denktaş'ın anıt mezarını bıraktı. Torun, anıt mezardaki defteri de imzaladı. Ziyaret sırasında CHP heyetine, Denktaş’ın oğlu Raif Denktaş da eşlik etti.

Heyet, daha sonra anıt mezarın hemen yanında yapımı süren müzede inceleme yaptı. Müzenin hala tamamlanamadığını ve eksiklerinin olduğunu söyleyen Torun, müzenin tamamlanması için adım atılmasını istedi.

"Statü gereği biz kardeş belediye üzerinden burayı çözelim istedik"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Statü gereği biz kardeş belediye üzerinden burayı çözelim istedik. Lefkoşa Belediyesi bize teklif yaptı. Biz de meclis kararımızı aldık. Her şeyimiz hazırdı yatırım yapmak için ama, Lefkoşa Belediyesi'nin tahsisi gerekiyor ki biz burada adım atalım. Arkadaşlarımız, Lefkoşa Belediyesi ile peyzaj projelerini yaptılar. Son anda ne olduysa buranın tahsisini burada hükümet yapmadı. Lefkoşa Belediye Başkanı da bu konuda açıklama yaptı. Biz hazırız yani" dedi.

"Ben iki buçuk sene önce geldim, aynı"

İmamoğlu, İBB olarak hem Denktaş'ın anıtının çevresi hem de müzesiyle ilgili yatırıma İstanbul halkı olarak hazır olduklarını vurgularken, "Ben iki buçuk sene önce geldim, aynı. Daha önce geldiğimde de çok üzülmüştüm. Gerçekten bir ülkenin, bizim yavru vatanımızın kurucusuna dair böyle bir alanın bu şekilde bekletilmesi hoş değil. Sonuçta İBB, memleketin bir kamu kurumu. Lefkoşa ile kardeş belediye. Böyle bir planda bulunmuş, Meclis'imizde oy birliğiyle geçilmiş, her şeyimiz hazır. Şu anda sorunun çözümü buradaki hükümet" diye konuştu. İmamoğlu, Torun'dan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme sırasında konuya değinmesini talep etti.



Müzedeki inceleme sonrasında İmamoğlu, Torun’a, "Lefkoşa Belediyesi ‘3 milyon’ dedi ama tahmini 15 milyon civarında bütçe ayıracağız" diye konuştu. (ANKA)