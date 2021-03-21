İmamoğlu, dava açacaklarını duyurdu: "Neredeyse yüz yıldır İBB'ye ait Gezi Parkı, ne olduğu belli olmayan bir vakfa devrediliyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı'nın mülkiyetinin bir vakfa geçirilmesiyle ilgili mülkiyet davası açacaklarını duyurdu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınında konuşan İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklamaya dair, "Çok üzücü bir karar, mesnetsiz, hiçbir gerekçe süreci yok" dedi.

İmamoğlu, yayında şu sözleri sarf etti:

"Bu kararın içinde milletin iradesini yok saymak var, 'Kimseyi tanımam, ben ne dersem o olur' anlayışı var, 16 milyon insanın ne düşündüğünün hiçbir kıymeti yok."

"Neredeyse yüz yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir parkı, ne olduğu belli olmayan bir vakfa devrediyor, hem de alelacele yazışmalarla…"

Özdemir'in sorularını yanıtladığı yayında böyle bir vakfın olmadığını anlatan İmamoğlu, "Sükunetle, sabırla, hukuku önümüze koyarak, mutlak hukuk tecelli edecektir anlayışıyla süreç yürütmeye dair marifetimizi çok geliştirdik" sözlerini sarf etti.

İmamoğlu, "Padişahların bile kemikleri sızlıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, cuma günü yaptığı açıklamada Gezi Parkı'nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçtiğini açıklamıştı.

İBB: "Taksim Meydanı'nı milletimize kazandırma mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Gezi Parkı'nı Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devretmesi üzerine cumartesi günü bir açıklama yapmıştı.

İBB, "Taksim Meydanı'nı milletimize kazandırma ve hak ettiği görünümüne kavuşturma mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Mevcut gasp girişimi 16 milyon için sadece zaman kaybı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Belediye, Taksim Meydanı'na dair bir proje yarışması düzenlemiş, finale kalan adaylar için de internet üzerinden oylama yapılmıştı.

İBB konu hakkında "Yüzbinlerce İstanbullunun oy vererek yapılmasını istediği yeni Taksim Meydanı projesinin çalışmalarına başlamak üzereyken alınan bu kararın zamanlaması manidardır" dedi ve ekledi:

"Bu karar meydanın yeniden yeşil ve estetik bir alana dönüştürülme projesini durdurmak için alınmıştır. Üstelik, 350 bin İstanbullunun demokratik katılım süreciyle şekillenmiş iradesine rağmen, alınmıştır. İstanbul'u betona çeviren kafa yapısının, İstanbul'un sembolik meydanını yeşile çevirecek bir projenin karşısında durması tesadüf değildir."

Belediye, söz konusu değişikliğin İBB'ye haber verilmeden, bir günlük yazışma ile yapıldığını aktardı.

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Devir işlemleri Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesine dayandırıldı

AA'nın haberine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "2008'de yapılan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. Maddesi gereğince İnönü Meydanı 751 ada 1, 2 ve 3 parsel, Cumhuriyet mevkii 751 ada 4 parselin mülkiyeti, 'Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçti" denildi.

Devir işleminin 12 Mart 2021 tarihi ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tescil edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2008'de yapılan kanuni düzenleme 'Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş Vakıf Kültür Varlıkları Mazbut Vakfına Devrolunur' ibaresi yasa ile kanunlaştırılmıştır. Bu kapsamda, 2008'den 2019'a kadar 647 eser, 2019'dan bu yana ise yine 367 eser Vakfına dönüştürülmüştür. Mülkiyeti vakıf olup da Vakfına rücu edilmeyenlerin ise çalışmaları devam etmektedir."

Devir işlemleri ise Vakıflar Kanunu 30. maddesine dayandırıldı.

Vakıflar Kanunu 30. maddesi ise şöyle:

"Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur."