İmamoğlu’dan İBB arazisini AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis eden karara veto

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) 2019’dan beri bulunduğu İBB arazisinin AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi kararını veto etti.

İBB'den alınan bilgiye göre; Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nin AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla alınan iki kararını veto etti. İmamoğlu'nun veto ederek tekrar görüşülmek üzere İBB Meclisi'ne gönderdiği dosyalardan biri, TÜGVA Genel Merkezi'nin 2019'dan beri işgal ettiği yaklaşık bin metrekarelik İBB arazisinin AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi oldu.

İmamoğlu, Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nin ortak kullanımı ile ilgili olarak Esenler Belediyesi ile İBB arasında yapılmak istenen protokolün oy çoğunluğuyla reddedilmesini de veto etti.

Mülkiyeti İBB'ye ait olan kültür merkezi, İBB yönetimi değiştiğinde AKP ve MHP'li meclis üyelerinin ortak önergesiyle AKP'li Tevfik Göksu'nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi'ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmişti.

İBB yönetimince hazırlanan ortak kullanım protokolü ise ilgili komisyonlar tarafından uygun bulunmamış, daha önce alınan tahsis kararının uygulanması gerektiği belirtilerek reddedilmişti. (ANKA)