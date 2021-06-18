İmamoğlu’dan “Beton Kanal” mesaj: Tahribatın en derinini İstanbul yaşamak üzere

Malatya’dan Adıyaman Gölbaşı’na hareket eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolu, Haçova Köyü’nde kesildi. İmamoğlu’nu karşılayan vatandaşlar, bölgelerinde açılmak istenen taş ve mermer ocaklarına karşı yürüttükleri mücadeleyi anlattı, İBB Başkanı’ndan kendilerine “ses” olmasını istedi. İmamoğlu’nun köylülere yanıtı, “Biz, bu koruyucu duygunuza gerçekten derin saygı duyuyoruz. Elimizden ne gelir, bilemeyiz; ama duyurulmasında, anlatılmasında size katkı sunmayı elbette isteriz. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah engel oluruz bazı şeylere. Çünkü, malum bu tahribatın en derinini şu an İstanbul yaşıyor ve yaşamak üzere. Ona da engel olmak için mücadele veriyoruz. Memleketimizi Allah korusun diyelim” oldu.

Malatya’ya 10 kilometre uzaklıktaki Haçova Köyü’nde İmamoğlu’nu karşılayan vatandaşlar, bölgelerinde açılmak istenen taş ve mermer ocaklarına karşı yürüttükleri mücadeleyi anlattı. Vatandaşlar sorunlarını, “Kayısı bahçelerimiz, üzüm bağlarımız olmasından dolayı hepimiz tepki gösteriyoruz. Ama bir türlü hükümete sesimizi duyuramıyoruz. Bundan dolayı sizlerden destek istiyoruz. Köyümüz; taş ocaklarına, mermer ocaklarına peşkeş çekilmesin. Toprağımız verimli. Arıcılık yapıyor, Malatya’nın en meşhur kayısısını burada yetiştiriyoruz” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu’nun Haçovalılara yanıtı şöyle oldu:

“Doğa tahribatlarına karşı her yerde, bütün arkadaşlarımız mücadele veriyorlar. Biz de bu koruyucu duygunuza, gerçekten derin saygı duyuyoruz. Elimizden ne gelir, bilemeyiz; ama duyurulmasında, size katkı sunmayı elbette isteriz. İnşallah başarılı oluruz. Çünkü, malum bu tahribatın en derinini şu an İstanbul yaşıyor ve yaşamak üzere. Ona da engel olmak için mücadele veriyoruz biliyorsunuz. Memleketimizi Allah korusun diyelim” oldu.

"Kendimi memleketin her yerine sorumlu hissediyorum"

Ağbaba, Tutdere ve Yıldırım’ın konuşmalarının kendisine ayrı sorumluluklar yüklediğini belirten İmamoğlu, “Tabi Türkiye’nin her noktasına dokunmak zorunda olan bir şehirdir İstanbul. İstanbul iyi işler yaparsa, memleket de çok iyi olur. Onun için ben kendimi, 16 milyon İstanbulluya sorumlu hissediyorum; ama ben, kendimi memleketin her yerine sorumlu hissediyorum, Gölbaşı’na da. Seçim döneminde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu size bir söz vermiş; ‘Ekrem İmamoğlu kazanacak ve buraya gelecek, sizlerle beraber de güzel işler yapacak’ demiş. Ben, bugün çok mutluyum. Bugün burada Genel Başkan’ımın sözünü yerine getiriyorum; ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.

“Nifak tohumu saçana kulağınızı tıkayın”

“Bu ülkenin çocuklarına baktığımda geleceği görüyorum” diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Burası Mezopotamya. Burası Anadolu. Burası medeniyetlerin beşiği. Dünyada medeniyet yok iken, burada vardı. Böyle bir toprağın nimetini, hep birlikte geleceğe taşımalıyız. Güzel insanlarımız; sakın aramıza nifak sokmaya çalışanlara aldanmayın. Sakın birilerini kötüleyerek oy kazanmak isteyenlere aldırmayın. Kulağınızı tıkayın. Kötü konuşanların, kötü sözlerin sahiplerine ait olduğunu unutmayın. Yüzünüzü, bağrınızı, zihninizi güzel sözlere çevirin. Güzel dili dinleyin. Projeleri dinleyin, iş üretenleri dinleyin. İş yapmak isteyenleri engelleyenleri dinlemeyin. Onlara kulaklarınızı tıkayın. Hele hele kendi çıkarları için değerleri kullanan inancı ve milli değerlerimizi kullananlara kulağınızı tıkayın. Milli değerler, hepimizin. Kimseye ait değil. Kimse inanç değerleri üzerinden, milli değerler üzerinden siyaset yapmaya, oy devşirmeye kalkmasın. Yeni bir gelecek, yeni bir süreç başlıyor. Bu değişime hazır olun. İstanbul’da hayat çok güzel oluyor, çok güzel şeyler geliyor. Unutmayın ki memlekette de Türkiye’mizde de her şey çok güzel olacak. Sizin inancınıza kurban olayım."

Heyet, konuşmaların ardından Gölbaşı Belediyesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.