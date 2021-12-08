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İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemde değil, odağım yalnızca belediye başkanlığı görevinde

"Şu anda konuşulması gereken birinci konu aslında ülkedeki vatandaşın alım gücü, vatandaşın ekonominin altında ezilmesi"

08 Aralık 2021 17:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmayı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna, "Adaylık konusu gündemimde değil" yanıtını verdi.

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